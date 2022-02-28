NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
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NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

28.02.2022 09:56

ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı.

ŞİŞLİ'de lüks araçların aynasını çalan şüpheliler yakalandı. Araçların aynalarını çalma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, Nişantaşı'nda 1 Şubat'ta meydana geldi. Nişantaşı'nda lüks araçları hedef alan 3 kişilik hırsızlık çetesi seçtikleri araçların yanına geldi. Bir kişi etrafı kontrol ederken iki kişi de aynaları sökmeye başladı. Aynaları poşete koyan hırsızlar olay yerinden kaçtı. Araba sahiplerinin şikayeti üzerine harekete geçen Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini toplayan ekipler, hırsızların eşkalini belirledi. Kimlikleri tespit edilen E.Ş ve M.S tantunicide gözaltına alındı. 3.şüpheli ise başka bir adreste gözaltına alındı. E.Ş ve M.S. tutuklanırken M.Y., adli kontrol ile serbest bırakıldı. Şüphelilerin lüks araçların aynalarını çalma anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
NİŞANTAŞI'NDA LÜKS ARABALARIN AYNALARINI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

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Nişantaşı, Otomobil, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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