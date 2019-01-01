Nişantaşı'nda Lüks Araçlara Trafik Denetimi
19 dakika önce
Nişantaşı'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı.
Nişantaşı
'nda 2019'a sayılı dakikalar kala lüks otomobillere trafik denetimi yapıldı. Denetime takılan Ali Kaptan adlı vatandaş, "Bu arabanın doğası bu, basmazsan bu araba motor yer. Sıkıntı yok, biz de ceza yeriz" dedi. Denetim esnasında siyah araçtaki kadının makyajını tazelemesi dikkat çekti.
Görüntü dökümü:
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Polisin aracı incelemesi
-Araçtan detaylar
-Kadının makyaj tazelemesi
-Genel ve Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:45 Kaynak: DHA
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