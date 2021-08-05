NİŞANTAŞI'NDA MAĞAZADA ALIŞVERİŞ YAPAN TURİSTİN CZDANINI BÖYLE ÇALDILAR - Son Dakika

Cüzdanı çalınan turist, maskeli ve şapkalı kadın hırsızların peşinden koştu

Haber - Kamera Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de giyim mağazasında maskeli ve şapkalı 6 kadın hırsız, perdeleme yöntemiyle turistin çantasından cüzdanını çaldı. Cüzdanın çalındığını sonradan fark eden kadın turist, hırsızların peşinden koştu. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı Şişli Nişantaşı'ndaki giyim mağazasında meydana geldi. İddiya göre, takip edildiğinden habersiz olan kadın turist, mağazaya girerek reyonlardaki giysilere incelemeye başladı. Bu sırada mağazaya maskeli ve şapkalı 6 kadın girdi. Kadınlar, alışveriş yapıyor izlenimi vermek için giysileri incelemeye başladı. Bir süre sonra turistin olduğu reyona gelen kadın hırsızlardan 3'ü perdeleme yöntemiyle mağaza görevlilerinin önünü kapatırken, aralarından biri turistin çantasındaki cüzdanı el çabukluğu ile çaldı. Çaldığı cüzdanı kendi çantasına koyan hırsız ile birlikte diğer 5 kadın mağazadan çıktı. Kısa bir süre sonra çantasında cüzdanın olmadığını fark eden turist ve arkadaşı hırsızların peşinden koştu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

BİZ DE ARTIK BUNLARIN YAKALANMASINI İSTİYORUZ, BIKTIK

Osmanbey'deki mağazasında da aynı kadınların hırsızlık yaptığını söyleyen iş yeri sahibi Bahattin Çelik, Diğer şubemde olduğu gibi yine aynı ekip geldi organize bir şekilde kalabalık geldiler. 6 kişilik ekipti, başları yoktu bu sefer uzun süredir görmüyoruz. Bu sefer Nişantaşı'ndaki mağazamı hedef aldılar. Artık biz bunlardan bıktık, müşterilerimizle tercümanlar aracılığı ile konuştuğumuzda hırsızlık olaylarının Nişantaşı ve Osmanbey bölgesinde çok olduğunu devamlı bu şekilde olaylarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Biz de artık bunların yakalanmasını istiyoruz bıktık. Bunlar 6 kadın önceden tespit ettikleri Arap turistleri hedef alıyorlar. 6 kişi içeriye giriyor. Perdeleme sistemiyle özellikle kameraların olmadığını bir alanı tercih edip, personellerimi oyalayıp müşterilerin çantalarından gizlice paralarını alıyorlar. Özellikle turistlere yönelik yapıyorlar. Bizim gibi büyük mağazalara geldikleri zaman, kalabalık bir şekilde alışveriş yapıyor süsü verip, müşterilerin çantalarındaki paraları ve telefonları alıyorlar dedi.