Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı - Son Dakika
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Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı

02.03.2022 11:49

Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı Pandemi'nin etkisi moda alanında da etkisini kaybetmeye devam ediyor.

Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı

İSTANBUL - Pandemi'nin etkisi moda alanında da etkisini kaybetmeye devam ediyor. Modacı Serena Torosoğlu, yeteneklerini ve iddialı tasarımlarını müşterileriyle buluşturacağı mağazasını Nişantaşı'nda açıyor. Torosoğlu, markasının sloganının, "Siz hayallerinizden bahsedin, geri kalanı bana bırakın" olduğunu söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle özellikle moda alanındaki yatırımlarda gerileme olmuştu. Pandemi etkisini yitirmesinin ardından moda alanındaki yatırımlar da canlanmaya başladı. Modanın Türkiye'deki merkezi Nişantaşı'nda yeni ve iddialı bir mağaza daha açılıyor. Genç ve yetenekli modacı Serena Torosoğlu tarafından önümüzdeki cumartesi günü "Valence By Serena"nın açılışı yapılacak. Kalitesi, farklı ve ilgi çekici tasarımları ile kısa zamanda sektörün önde gelen firmalarından biri haline gelmeye aday olan mağaza, müşterilere benzersiz deneyimler sunacak. Mağaza, tasarımlarında müşterinin isteklerini odak noktasına koyarak müşterileri hayallerindeki kıyafetlerle buluşturmayı hedefliyor. Mağazanın kurucusu Serena Torosoğlu, önceliklerinin müşterilerinin hayallerini gerçekleştirmek olduğunun altını çizerek, "Bu markayı kurmak benim çocukluk hayalimdi. Ben kendi hayalimi gerçekleştirdim, sıra müşterilerimde. Onların hayalini de ben gerçekleştirmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Mağazanın ismi nereden geliyor?

Mağazanın isim hikayesini anlatan Serena Torosoğlu, "Sektöre yeni giriyorum, markamı yeni kurdum. Markama Valence By Serena ismini verdim. Valence Latince' de güç, cesaret anlamı taşıyor. Ben sırtımdaki manevi gücü kendi cesaretimle birleştirip böyle bir isim verme kararı aldım" dedi.

Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı
Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı
Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı
Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı
Nişantaşı'nda moda mağazaları açılışları yeniden hız kazandı

YORUMLAR
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Nişantaşı, Pandemi, Moda, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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