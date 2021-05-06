Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti - Son Dakika

Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti

06.05.2021 20:35

Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti Sipariş yetiştiren motosikletli kurye yolun karşısına geçen yayaya çarptı Vatandaşlar yaralının başının altına yastık koyup üstünü de montla örttü Nişantaşı'nda sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, yolun...

Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti

Sipariş yetiştiren motosikletli kurye yolun karşısına geçen yayaya çarptı

Vatandaşlar yaralının başının altına yastık koyup üstünü de montla örttü

İSTANBUL - Nişantaşı'nda sipariş yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kaza sonucu yaya yere savrularak yaralanırken, çevredeki vatandaşlar yaralının başına yastık koyup üstünü de montla örttü.

Kaza, geçtiğimiz 15 Nisan Perşembe günü saat 15.00 sıralarında Şişli Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kurye sipariş yetiştirmek üzere yola çıktı. Kurye cadde üzerinde seyrettiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza sonucu çarpmanın etkisiyle yaya yere savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Biri yastık koydu diğeri montla üstünü örttü

Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının güvenliğini ve trafiğini akışını sağladı. Sağlık ekipleri beklenildiği esnada çevredeki vatandaşlar, yaralının başına yastık koydu. Diğer bir vatandaş ise üstünü montuyla örttü. Yaralıyla konuşarak sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar bir an olsun başından ayrılmadı. Bir süre sonra kazanın yaşandığı yere ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti
Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti
Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti
Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti

Nişantaşı, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda moto kuryenin çarptığı yayaya vatandaşlar yardım etti - Son Dakika


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