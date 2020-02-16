Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada - Son Dakika

Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada

7 saat önce

Ersan SAN / ŞİŞLİ, Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı.

Nişantaşı'nda motosikletlinin yayaya çarpması kamerada, System.String[]

Ersan SAN/ ŞİŞLİ, Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Yaya kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde yolun trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen yayaya ters yönden gelen ve üstünde 2 kişinin olduğu motosiklet çarptı. Yaya çarpmanın etkisiyle yere düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kişi ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ışıkta bekleyen yayaya yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpıyor. Yaya çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Motosikletin üstündeki 2 kişi de yere düşüyor. Çevredekiler yayanın yardımına koşuyor.


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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:16 Kaynak: DHA
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