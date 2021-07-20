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Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi - Son Dakika

Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

20.07.2021 16:06
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi, System.String[]

NİŞANTAŞI'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi.

NİŞANTAŞI'nda iki aracın üstüne ağaç devrildi. Devrilen ağaç oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde de hasar oluşturdu.

Olay saat 14: 30 sıralarında yaşandı. Şişli Nişantaşı Şakayık Sokak'ta park halinde bulunan iki aracın üstüne ağaç devrildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı araçların üstünden kaldırdı. Devrilen ağaç, oyuncu Tolga Sala'nın otomobilinde hasar oluşturdu.

"DEPREM OLDU BİNA ÜSTÜME ÇÖKTÜ ZANNETTİM"Üstüne ağaç devrilen diğer aracın içinde bulunan sürücüsü Hakkı Eskimiş, "Müşterileri bırakmıştım restoranda yemek yiyorlar. Ben aracın içinde oturuyordum bir anda deprem oldu bina üstüme çöktü zannettim, şok oldum. Allah'a şükür bir şey yok, cana geleceğine mala gelsin"diye konuştu.


Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi
Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi

Nişantaşı, İtfaiye, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişantaşı'nda oyuncunun otomobilinin üstüne ağaç devrildi - Son Dakika


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