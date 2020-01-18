Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı - Son Dakika

Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı

6 saat önce

Nişantaşı'nda özel bir muayenehanede oksijen tüpü patlaması meydana geldi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı, System.String[]

Nişantaşı'nda özel bir muayenehanede oksijen tüpü patlaması meydana geldi, bir kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, bugün öğle saatlerinde Nişantaşı Teşvikiye Mahallesi Güzelbahçe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan özel bir muayenehanede bulunan oksijen tüplerinden biri henüz bilinmeyen bir nedenden patladı. Patlamanın etkisiyle muayenehanede bulunan bir çalışan yaralandı. Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince Amerikan Hastanesine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralının patlamadan hafif yaralı şekilde kurtulduğu öğrenildi.


Öte yandan, muayenehanenin bulunduğu yerde bulunan sokakta patlamanın ardından güvenlik önlemleri alınırken, mahalle sakinleri ise şiddetli patlama sesinden ötürü büyük panik yaşadı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Güzelbahçe, Teşvikiye, Nişantaşı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şanlıurfa'da karne günü kaybolan kardeşler bulundu
Denizli'de 30 adrese yapılan fuhuş baskınında 71 kişi gözaltına alındı! Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 00:33:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nişantaşı'nda patlama: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]