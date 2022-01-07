Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı - Son Dakika

Nişantaşı'ndaki 7 katlı binanın 4'üncü katında bulunan bir estetik merkezinde Azerbaycan uyruklu M.İ., bir süre önce estetik merkezinde çene sivrileştirme operasyonu yaptırdı.

İŞLEMİ BEĞENMEYİP GERİ DÖNDÜ

İşlemi beğenmeyen M.İ. dün saat 16.40 sıralarında tekrar estetik merkezine gelerek kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olan işletmeci F.D ve S.D ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve M.İ. ile F.D. ve S.D. kavga etmeye başladı.

"BENİ REHİN ALDILAR, ÖLDÜRÜYORLAR"

İddiaya göre, kavga devam ederken M.İ. estetik merkezinin penceresine çıkıp, "Beni rehin aldılar, öldürüyorlar" diyerek bağırdı. Kadının çığlıkları bir anda tüm caddeyi sardı ve durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. O sırada caddede bekleyen M.İ.'nin yakınları M.T. ve F.H. de yaşananları görünce estetik merkezine çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarıyla çok kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.