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Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı - Son Dakika

Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı

07.01.2022 21:23

İstanbul Nişantaşı'nda bir güzellik merkezinde yapılan estetik operasyonunu beğenmeyerek geri gelen bir kadın ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kadının pencereye çıkarak "Beni rehin aldılar, öldürecekler" diye bağırmasının ardından yapılan ihbar sonucu, polis ekipleri müdahalede bulunarak tarafları karakola götürdü.

Nişantaşı'ndaki 7 katlı binanın 4'üncü katında bulunan bir estetik merkezinde Azerbaycan uyruklu M.İ., bir süre önce estetik merkezinde çene sivrileştirme operasyonu yaptırdı.

İŞLEMİ BEĞENMEYİP GERİ DÖNDÜ

İşlemi beğenmeyen M.İ. dün saat 16.40 sıralarında tekrar estetik merkezine gelerek kendisi gibi Azerbaycan uyruklu olan işletmeci F.D ve S.D ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma büyüdü ve M.İ. ile F.D. ve S.D. kavga etmeye başladı.

"BENİ REHİN ALDILAR, ÖLDÜRÜYORLAR"

İddiaya göre, kavga devam ederken M.İ. estetik merkezinin penceresine çıkıp, "Beni rehin aldılar, öldürüyorlar" diyerek bağırdı. Kadının çığlıkları bir anda tüm caddeyi sardı ve durumu gören vatandaşlar polise haber verdi. O sırada caddede bekleyen M.İ.'nin yakınları M.T. ve F.H. de yaşananları görünce estetik merkezine çıktı.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Vatandaşların ihbarıyla çok kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri müdahale ederek tarafları karakola götürdü. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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Nişantaşı, Estetik, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nda pencereye çıkıp 'Beni öldürecekler' diye bağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı - Son Dakika
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