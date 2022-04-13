Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

13.04.2022 10:40

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Saldırganı vatandaşlar yakaladı ancak onlara da silah çekip kaçtı Nişantaşı'nda bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

- Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Saldırganı vatandaşlar yakaladı ancak onlara da silah çekip kaçtı

İSTANBUL - Nişantaşı'nda bir kişi sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Zanlı kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı ancak saldırgan onlara da silah çekerek ellerinden kaçtı. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 16.20 sıralarında Nişantaşı Matbaacı Osmanbey Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki kişi sokak üzerindeki kaldırımda konuşmaya başladı. Daha sonra biri ayakkabısının bağcıklarını bağlamak için yere doğru eğildiğinde diğeri cebinden çıkardığı silahla ateş ederek onu yaraladı. Silahı ateşleyen şahıs kaçarken, kurşunun hedefi olan kişi yere yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yakalandı, vatandaşlara da silah doğrultup kaçtı

Zanlının silahını ateşleyerek bir kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya başladığını gören bazı vatandaşlar onu durdurmaya çalıştı. Yaklaşık 200 metre boyunca kovalanan zanlı, Hacı Mansur Sokak'ta yakalandı. İddiaya göre, o sırada birkaç vatandaş, zanlının belindeki silahı almaya çalıştı ancak başaramadı. Şüpheli bir anlık boşluktan faydalanarak silahına sarıldı ve kendisini yakalayan vatandaşlara doğrulttu. Ardından, elindeki silahla vatandaşları tehdit ederek oradan kaçtı.

Alacak-verecek meselesi iddiası

Yaralının yabancı uyruklu olduğu ve iddiaya göre, vuran kişi ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu öğrenildi. Yaralı kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan kişinin hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

"Bacağına sıkıp kaçmış"

Olayın yaşandığı sokakta çalışan bir kişi, "Yaralamış, bacağına sıkıp kaçmış. Yerde yatıyordu. Hayati tehlikesi gözükmüyordu. Ambulans geldi ve götürdü. Polisler, olay yeri inceleme ekipleri geldi. İnceleme yaptılar. Sağdan soldan alacak-verecek meselesi olduğunu duyduk" dedi.

"Bir anda silah sesi geldi, şaşırdık"

Sokak esnaflarından Rıdvan Duran, "Bir anda silah sesi geldi, ben de pasajdaydım hemen zıpladım dışarı çıktım. Zaten çay ocağında da işler biraz zayıftı. Herkes birden ayaklandı. Çıkıp baktık ve adamı yerde gördük, şaşırdık. Futbol oynadığım için biliyorum, adamın çapraz bağları kopmuş. Kurşun kemiğe mi girmiş, ne olmuş bilemiyorum. Türkçesi biraz zayıftı. Suriyeli olduğunu duyduk. Kimisi eniştesi, kimisi alacaklısı diyor. Bunlar tekstilciymiş. Bunları ilk defa gördüm, buradaki kimse onları tanımıyor" diye konuştu.

"Herkese silah çekti"

Olayın yaşandığı esnada sokakta olduğunu söyleyen Sıla Bakan, "Onu vuran insan yan taraftaki sokaktan kaçıyordu. Onu yakalayıp dövdüler. Ama tekrar kaçtı. Herkese silah çekti, peşimden gelmeyin dedi. Yerde yatan adam için ise ambulansı aradık. Geldiler, kaldırdılar. Bunları gördük" şeklinde konuştu.

"50 kişi adama daldı, biri silahını alamadı"

Saldırganın yakalandığı sokakta çalışan Mehmet Sarrafoğlu o anları gördüğünü söyleyerek, "Vitrine çıkıp baktığımda, 50 kişinin adama daldığını gördüm. Ne olup bittiğini anlamak için dışarı çıkacaktım ki adamın silahını çektiğini gördüm. Silahını çekince herkes dağıldı. Arka sokakta bir adamı vurmuş ve kaçmış. Burada 50 kişi daldı, bir kişi belinden silahı alamadı. Adam yüzü gözü kan revan içinde kalktı, silahını çekti ve aşağıya doğru kaçıp gitti" ifadelerini kullandı.

"Herkes onu durdurmaya çalışıyordu"

Pencereden dışarıya baktığında gördüklerine inanmadığını söyleyen Elena Demirel, "Mağazanın içinde çalışıyordum. Bir ses geldi, cama bakayım dedim. Bir adam koşuyordu. Herkes onu durdurmaya çalışıyordu. Bu yöne doğru geliyordu. Sonra bir kadın onun peşinden koşmaya başladı. Ben de hırsızlık olayı sandım. Daha sonra bizim mağazanın karşısında ona biri vurdu ve yere yığıldı. O kız da gelip, onun cebinden bir şey almaya çalıştı ama ne olduğunu anlamadım. Daha sonra adam kalktı, kanlar içerisindeydi. Elinde tabanca gördüm. Herkes durdurmaya çalıştı. Polis çağırın dediler ama kimse bir şey yapamadı. Öylece koşup gitti" dedi.

Saldırı anları güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokaktaki kaldırımda duran iki kişinin konuştuğu, daha sonra birinin eğilerek ayakkabısının bağcıklarını bağladığı anlar görüldü. Görüntülerin devamında, ayakta bekleyen kişinin cebinden silah çıkardığı, eğilen adama ateş ettiği ve koşarak uzaklaştığı anlar kameralara yansıdı.

Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada
Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Son dakika haberi: GAZETECİ İLE KONUĞUN DARBEDİLDİĞİ SALDIRININ GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı Son dakika haber: Evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika


Son Dakika
11:39 Fenerbahçe'de İsmail Kartal belirsizliği sürüyor: Ali Koç, teknik heyet dışında bir pozisyon önerecek
11:37 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:35 CHP iddiası: Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kaşıkçı dosyasını devretmeye yanaşmadığı için istifaya zorlandı
11:35 Dolar/TL yeni günde 14,58 seviyelerinde işlem görüyor
11:30 Şehrin simgesi olmuştu! Videosu binlerce beğeni alan "Bahtiyar" isimli horoz öldü
11:22 Cami kubbesi çöktü, inşaat işçileri enkaz altında kaldı: 1'i ağır 6 yaralı
11:20 Öğrencisine "yavrum, kızım, fıstık, öptüm" gibi mesajlar atıyordu! Öğretmene 6 yıl hapis istemiyle dava açıldı
11:13 TESK Başkanı'ndan "imdat" çağrısı: Yaz geldiğinde esnaf klimaları, dolapları, buzlukları çalıştıramayacak!
11:11 Galatasaray'da ortam gergin! Futbolcular derbi sonrası faturayı bir isme kesti
11:07 "Evleneceğim kızın namusuna söz attı'' deyip kuzenini baltayla öldürdü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 11:47:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Nişantaşı'nda sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement