Nişantaşı'nda sürpriz aşk depremi! - Son Dakika

Nişantaşı'nda sürpriz aşk depremi!

10.03.2021 07:55
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Nişantaşı bu haberle sarsılıyor!

Nişantaşı bu haberle sarsılıyor! Nişantaşı'nın en lüks yerinde kliniği olan ve cemiyetin ünlü isimlerini ağırlayan diş hekimi Emek Külür, aldığım duyumlara göre Nişantaşı Üniversitesi'nin ortaklarından evli ve iki çocuk babası Levent Uysal ile aşk yaşıyormuş!

2012 yılında Sadettin Saran ile nikah masasına oturan, ancak beş yıl sonra sürpriz bir kararla boşanan Emek Külür, sonrasında eski eşinin evine dinleme cihazı yerleştirdiği için mahkemelik olmuştu. O dönem bu skandalla anıldığı için çok üzüldüğünü belirten Külür, şimdi yeniden tatsız bir haberle gündemde!

Altı aydır evli işadamıyla birlikte olduğu söylenen Emek Külür'ün aşkını sadece en yakınları biliyormuş. Levent Uysal'ın eşinin ilişkiyi öğrenmesiyle de Uysal, ailesiyle yaşadığı evden çıkıp Külür'ün şirketine ait olan Zorlu Center'daki bir eve taşınmış. Uysal'ın eşi, üzüntüden sağlık sorunları yaşasa da belli ki aşk bacayı sarmış!

Levent Uysal, Emek Külür'ün problem yaşadığı bir diş hekimini arayarak, "Bundan sonra Emek Hanım'la değil, benimle muhatap olacaksın" diyerek, Külür'ü sahiplendiğini 'dosta düşmana' göstermiş.

Nişantaşı Üniversitesi Kurucu Başkanı olan Levent Uysal, Instagram hesabından sadece mesleği ile ilgili paylaşımlar yapıyor ve çok az kişiyi takip ediyor.

Takip ettiği kişiler arasındaki tek kadının Emek Külür olması da kafalarda soru işaretlerini artırıyor!

Eski sevgiliden yeni sevgiliye onay

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy, 2017 yılında The House Cafe'lerin ortaklarından Tuna Aksu ile flört etmiş, çift bir yılın ardından ayrılmıştı. Ancak ikili meğer o günden sonra yakın dost kalmış. Hatta o kadar yakınlar ki, Esmersoy geçtiğimiz perşembe günü Tuna Aksu'nun yeni sevgilisi Pınar Tuğcu ile tanışmış! Aksu ve yeni sevgilisiyle Bebek Otel'de yemek yiyen Esmersoy, duyduğuma göre Pınar Hanım'ı çok sevmiş.

Kadınlar Günü ziyareti

Medikal Estetik doktoru Cansen Yeni, Etiler'de bulunan muayenehanesinde yakın dostlarını ağırladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için kendisini ziyarete gelen isimler arasında İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sare Aydın, Beyaz Butik sahibi Hacer Özil, Betül Boy Zafer, Nilhan Değer, Prof. Dr. Nurgül Keser, Pınar Aydinç, İlker Türkeri ve Özlem Özkan vardı. Cansen Yeni, yakın dostlarıyla birlikte kahve içip sohbet ettikten sonra fotoğraf çekerek sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

Onlar ilham verdi Beymen tasarladı

Beymen, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle gerçekleştirilen "Hayallerim Kadar Güçlüyüm" projesiyle yine adından söz ettiriyor! Dünyada ve Türkiye'de başarılarıyla kendi alanlarında fark yaratmış 33 kadının mesajlarını içeren tişört koleksiyonu beğeni topladı.

Leyla Alaton'dan Aslı Ekşioğlu'na, Burcu Esmersoy'dan Zeynep Fadıllıoğlu'na, Altın Mimir'den Rezzan Benardete'ye başarılarıyla fark yaratmış tasarımcı, sanatçı, sporcu, doktor, gazeteci, iş insanı gibi farklı sektörlerden kadınlar gönüllü olarak projede yer aldı. Tasarlanan özel koleksiyon, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Genç Kadın Fonu'na destek amacıyla önceki gün satışa sunuldu.

Nişantaşı'nda sürpriz aşk depremi!

Nişantaşı Üniversitesi, Zorlu Center, DOST Partisi, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Nişantaşı'nda sürpriz aşk depremi! - Son Dakika Magazin


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