NİŞANTAŞI'NDA TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETLİNİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA - Son Dakika
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NİŞANTAŞI'NDA TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETLİNİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA

7 saat önce

NİŞANTAŞI'NDA TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETLİNİN KADINA ÇARPMASI KAMERADAErsan SAN / ŞİŞLİ, Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

NİŞANTAŞI'NDA TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETLİNİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA, System.String[]

NİŞANTAŞI'NDA TERS YÖNDEN GELEN MOTOSİKLETLİNİN KADINA ÇARPMASI KAMERADA

Ersan SAN/ ŞİŞLİ, Nişantaşı'nda ters yönden gelen ve motosikletli yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı

Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde yolun trafik ışıklarında yolun karşısına geçmek için bekleyen kadına ters yönden gelen ve üstünde 2 kişinin olduğu motosiklet çarptı. Kadın çarpmanın etkisiyle yere düşerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen kadın ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadını sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ışıkta bekleyen kadına yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet çarpıyor. Kadın çarpmanın etkisiyle yere savruluyor. Motosikletin üstündeki 2 kişi de yere düşüyor. Çevredekiler kadının yardımına koşuyor.


Motosiklet, Nişantaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:46 Kaynak: DHA
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