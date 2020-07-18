Nişantaşı'nda turist kadına hırsızlık şoku; yanındaki çocuğu bırakıp kaçtı - Son Dakika

ŞİŞLİ Nişantaşı 'nda bir turist , hırsızların hedefi oldu. Hırsızlığı yapan kadınlardan yanındaki çocuğu geride bırakarak kaçarken, mağdur kadın ise çocuğu yakalayıp polis ekiplerine teslim etti.

Olay, Nişantaşı'nda bir kafede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kafede çocuğuyla beraber oturan turist kadının yanına bir çocuk gelerek para istedi. Kadın ise çocuğa para vermeyerek uzaklaşmasını istedi. Çocuk ısrarını sürdürürken yanına dört kadın daha geldi. Turistin dikkatinin dağılmasıyla dört kadından biri turistin çantasını alarak kaçmaya başladı. Bunu gören turist ise çantasını çalan hırsızı kovaladı. Çantayı çalan kadın ara sokaklara girerek izini kaybettirirken yanındaki çocuğu ise geride bıraktı. Bunu gören turist kadın çocuğu yakalayarak muhafaza altına alırken, çevredeki vatandaşlar da yaşanan hırsızlık olayını polise bildirdi.

15 DAKİKA ARAYLA İKİ HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler şüphelilerin eşkallerini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Turist kadının çantasını çalan şüphelinin de bulunduğu 4 kişilik grubun 15 dakika önce yine bir hırsızlık olayına karıştığı ortaya çıktı. Cadde üzerinde bulunan bir başka kafede oturan bir kadının cüzdanının çalındığını fark eden ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KADIN ÇANTAYI ÇALMIŞ, ÇOCUĞUNU GERİDE BIRAKIP KAÇMIŞ

Turist kadının büyük panik yaşadığını belirten esnaf," Küçük bir çocuk varmış, 8-10 yaşlarında. Turist kadınının yanına yaklaşıp oyalamış. Diğer kadınlar da gelip o ara çantasını çalmış. Kadınlar kaçmış, çocuğunu bırakıp gitmişler. Turist kadın da çocuğu yakalayıp polise teslim etti. Büyük panik yaşadı kadın" ifadelerini kullandı.

- İstanbul