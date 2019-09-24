Nişantaşı'nda yeni bir nefes alanı
1 saat önce
Şişli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından,Nişantaşı'ndaki Kuyumcu İrfan Sokağı yenilenerek vatandaşların hizmetine açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:05 Kaynak: Bültenler
Şişli Belediyesi semtin ve sokağın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Nişantaşı'na marka değeri katacak, halkın sosyal ve kültürel anlamda nefes alabileceği ferah bir peyzaj çalışması yaptı.
Sokak, mevsime uygun çiçek, bitki ekimi ve gerekli peyzaj düzenlemeleri ile renklendirildi. Yeşil alanın bulunduğu sokağın içerisinde dinlenme ve oturma alanları bulunuyor. Yaya ulaşımını da daha fazla rahatlamak amacıyla sokak kaldırımları, Şişli Belediyesi ekipleri tarafından genişletildi.
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