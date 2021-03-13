NİŞANTAŞI'NDA YOĞUN KALABALIK - Son Dakika

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci cumartesi günü sokaklarda ve caddelerde yoğunluk oluştu. Nişantaşı'ndaki kalabalık dikkat çekti.

Kısıtlamanın olmadığı ikinci cumartesi gününde İstanbullular kendilerini sokağa attı. Kimi sahil şeritlerini tercih ederken, kimileri de sınırlı sayıda müşteri alan mekanlara gitti. Kafeleri ile ünlü Nişantaşı'nda yoğunluk oluştu. Bazı mekanlarda sosyal mesafe hiçe sayıldı.