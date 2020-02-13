NİŞANTAŞI'NDAKİ TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; İKİ SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel NİŞANTAŞI'NDAKİ TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; İKİ SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika

NİŞANTAŞI'NDAKİ TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; İKİ SALDIRGAN YAKALANDI

6 saat önce

ŞİŞLİ Nişantaşı'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı.

NİŞANTAŞI'NDAKİ TRAFİK TARTIŞMASI KANLI BİTTİ; İKİ SALDIRGAN YAKALANDI, System.String[]
ŞİŞLİ Nişantaşı'nda iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, biri diğerini bıçaklayarak ağır yaraladı. Yaralı sürücü A.S.(20)  şans eseri olay yerinden geçen bir trafik ekibi tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. İki saldırgan yakalandı.

Nişantaşı, Vali Konağı Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyreden iki otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler otomobillerinden inerek kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine sürücülerden biri, otomobilinde bulunan bıçağı alarak diğer sürücüyü göğüs bölgesinden bıçakladı. Bıçaklanan sürücü can havliyle saldırgandan kaçmaya başlarken, saldırgan da otomobiline binerek kayıplara karıştı. Yaralı kişi, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra bayılarak yere düştü. Bu kişinin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Şans eseri olay yerinden geçen bir trafik polisi yaralıyı aracına alarak,  yakın çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan 20 yaşındaki A.S.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YOLUN ORTASINA DÜŞTÜ, VATANDAŞLAR TAMPON YAPTI

Yaralının yolun ortasına düştüğünü belirten bir görgü şahidi, "Yolun ortasına düştü. Bunu gören vatandaşlar tampon yapmaya başladı. Ardından polis arabasıyla hastaneye götürdüler. Genç biriydi" ifadelerini kullandı. Sürücülerin trafikte kavga ettiğini belirten Ali Keskin de," Burada bir kişi bıçaklanmış. Trafikte sürücüler kavga ediyor. 'Sen geçeceksin, ben geçeceğim' tartışması çıkmış. İstanbul'da saygı bitmiş. Kimsenin kimseye saygısı yok. Yol vermedin diye insanlar birbirlerini bıçaklıyor" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Polis, iki şüpheli Necmettin T ile Ümit T.'yi Zeytinburnu'nda yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Yaralının arabasından detay

Yaralının kaçıp düştüğü yerden detay

Vatandaşlarla röportaj

Otomobilin çekiciyle kaldırılması

Hastaneden detay

Genel ve detaylar


- İstanbul
Nişantaşı, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:07 Kaynak: DHA
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