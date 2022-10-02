Dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki grup cadde ortasında birbirine girdi.
Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı - Son Dakika