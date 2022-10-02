Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı

02.10.2022 16:00

İstanbul Şişli Nişantaşı'nda kadınlar henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birbirine girdi. Vatandaşların müdahalesiyle iki grup güçlükle birbirinden ayrılırken o anlar kameralarca kaydedildi.

Dün akşam saatlerinde Şişli Osmanbey Halaskargazi Caddesi üzerinde edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen iki grup cadde ortasında birbirine girdi.

İstanbul'un göbeğinde kadınların saç saça kavgası kamerada

GÜÇLÜKLE AYIRDILAR

Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı - Son Dakika
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