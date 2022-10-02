Kadınların saç saça birbirine girdiği kavgayı gören vatandaşlar, koşarak iki grubun yanına geldi. Çığlık çığlığa kalan kadınları vatandaşlar güçlükle ayırırken, o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Kavganın ardından iki grup olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Nişantaşı'nın göbeğinde saç saça birbirine giren kadınlar kameraya yansıdı - Son Dakika

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