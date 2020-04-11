Nişantaşı sokakları boşaldı - Son Dakika

Nişantaşı sokakları boşaldı
6 saat önce
Nişantaşı sokakları boşaldı İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki gün sokağa çıkma yasağı 00.00 itibari ile uygulanmaya başlandı.
Nişantaşı sokakları boşaldı
İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen iki gün sokağa çıkma yasağı 00.00 itibari ile uygulanmaya başlandı.
Yasak ile birlikte Nişantaşı sokakları boşaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafında iki gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağı saatler 00.00'ı gösterdiği andan itibaren uygulanmaya başlandı. Şişli Nişantaşı'nda sokaklar boşaldı. Boşalan sokaklarda polis ekiplerinin devriye gezdiği görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:14 Kaynak: İHA
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