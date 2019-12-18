Nişantaşı Üniversitesi 10'uncu yaşına adım attı - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi 10'uncu yaşına adım attı

6 saat önce

"Hayaller, hayatı değiştirir. Bir kişi değişirse, dünya değişir" mottosu ile yola çıkan ve bugüne kadar 24 bin mezun veren Nişantaşı Üniversitesi kuruluşunun 10'uncu yılını kutluyor.

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"Hayaller, hayatı değiştirir. Bir kişi değişirse, dünya değişir" mottosu ile yola çıkan ve bugüne kadar 24 bin mezun veren Nişantaşı Üniversitesi kuruluşunun 10'uncu yılını kutluyor. Şu anda 20 binden fazla öğrencinin eğitim aldığı üniversite kurulduğu günden bu yana eğitim çıtasını daha da yukarıya çıkarmayı hedefliyor.

10'uncu kuruluş yıldönümünü bir etkinlik ile kutlayan Nişantaşı Üniversitesi'nin bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, "Nişantaşı Üniversitesi 10'uncu yılını kutladı. Kurulduğumuz günden beri eğitime vermiş olduğumuz destek ile aynı heyecanı taşıyarak yolumuza devam ediyoruz. Bu yolda bizimle çalışan arkadaşlarımıza, üniversitemizde bulunan değerli bilim insanlarına teşekkür ederiz. Öğrencilerimizi yalnızca derslere değil hayata da hazırlıyoruz. Onlara hayatı teoride bırakmıyoruz. Yüzü hayata, çevresine, tüm dünyaya dönük yaşayan bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Burası bir üniversiteden de öteye ailemizle bir arada olduğumuz evimiz gibi. Onlarla 10 yılı geçirmenin mutluluğu ise tarif edilemez. Bu yüzden Nişantaşı ailesine gönülden teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

TOPLUMUN HIZLI DÖNÜŞÜMÜNE EĞİTİM 5.0 DOPİNGİ

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, toplum 5.0'a ulaşmanın ancak eğitim 5.0 ile sağlanabileceğini, Nişantaşı Üniversitesi'nin ise Türkiye'de buna öncülük ettiğini vurgulayarak şunları belirtti:

"Şu an 20 binden fazla öğrenci üniversitemizde eğitim görüyor. 10 yılda bu sayıya ulaşmak her eğitim kurumunun kolayca yapabileceği bir iş değil. Bu rakamlar eğitim ve öğretimde yapılan çalışmalarımızın da bir yansıması. Türk toplumuna her konuda verebileceğimiz destek bizim için çok önemli. Çağımız endüstri 4.0 değişiminin hızla yaşandığı bir çağ. Hızlı değişimlerde toplumun konuya ayak uydurması zorlaşıyor. Japonya'da bunu önleyebilmek için toplum 5.0 adı altında bir yapı ortaya konuldu. Toplum 5.0'ı oluşturabilmek için üniversitemiz eğitim 5.0 yaklaşımını ortaya koydu. Çünkü toplum 5.0'a ulaşmak ancak eğitim 5.0 ile sağlanabilir. Bu çerçevede öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Akademi dünyasının sahip olduğu gücü eğitim 5.0 ile topluma yansıtmak ana hedeflerimizden bir tanesidir."

BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Etkinlikte üniversitenin idari kadrosunda görev alan çalışanların başarıları da ödüllendirildi. Törende üniversitede 5 yıl ve daha üstü çalışan idari kadro çalışanlarına Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Altuntaş tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:32 Kaynak: DHA
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