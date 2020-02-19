Nişantaşı Üniversitesi BESYO Kış Kampı sona erdi

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencileri ders müfredatlarında bulunan kış kampını tamamladı.



Nişantaşı Üniversitesi'nin açıklamasına göre, Bursa Uludağ'da gerçekleştirilen ve 250 öğrenci ile 8 hocanın katıldığı kampta, öğrencilere temel kayak eğitimi verildi.

Öğrencileriyle yakından ilgilenen hocalar kayak tekniklerinin yanı sıra alınması gereken güvenlik önlemlerini de onlara anlattı. Gerek malzeme gerekse kayak kullanımı sırasındaki teknik hakkında bilgi edinen ve bunun uygulamasını yapan öğrenciler eğlenceli bir kamp dönemi geçirdi.

Açıklamada, kamp hakkında değerlendirmeleri yer alan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Umut Davut Başoğlu, kampla, öncelikli olarak İstanbul gibi metropol bir kentte yaşayan çocukların kış sporlarına adapte olmalarını ve bu sporları öğrenmelerini amaçladıklarını bildirdi.

Başoğlu, "Bunu yaparken de eğitim gördükleri arkadaşları ile daha iyi kaynaşmaları, paylaşmayı ve sorumluluk alıp onu yerine getirebilmeleri, hocaları ile ders dışı zamanlarda paylaşımlarda bulunmaları ve tam bir aile olma kurgusu oluşturduk. Hem eğlenceli vakit geçirdikleri hem de eğitim aldıkları bir kamp geçirmiş oldular." ifadelerini kullandı.