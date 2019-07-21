Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde Avrupa şampiyonu

Avrupa
Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye
'yi temsil eden Nişantaşı Üniversitesi
, erkekler takım kategorisinde şampiyon oldu. İtalya
'da düzenlenen organizasyonda Ziver Gündüz, İbrahim Gündüz
ve Abdullah Talha Yiğenler'in yer aldığı Nişantaşı Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı, finalde Rusya
'nın Magnitogorsk Teknik Üniversitesi ile karşılaştı.
Rus temsilcisini 3-1 yenen Nişantaşı Üniversitesi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl da Portekiz
'de gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları'nda masa tenisi branşında şampiyon olmuştu.
İbrahim Gündüz'den altın madalya
İtalya'daki organizasyonda ayrıca Nişantaşı Üniversitesinden İbrahim Gündüz, tek erkeklerde altın madalya kazandı.
Finalde Rus Aleksandr Tiutriumov'u 3-0 mağlup eden İbrahim, altın madalya elde etti.