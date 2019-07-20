Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde üst üste 2'nci kez Avrupa şampiyonu

Avrupa'nın birçok ülkesinden farklı üniversitelerin katıldığı şampiyonada kıyasıya rekabet yaşandı. Grubunda Polonya ve İngiltere ile mücadele eden Nişantaşı Üniversitesi, Çeyrek Finalde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisi Girne Amerikan Üniversitesi ile karşılaştı. Nişantaşı Üniversitesi rakibini 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Nişantaşı Üniversitesi yarı final müsabakasında Polonya ile karşılaştı. Karşılaşmayı 3-1 kazanan takım finale adını yazdırarak Rusya'nın rakibi oldu. Final müsabakasında Rus temsilcisine karşı ülkemizi temsil eden Nişantaşı Üniversitesi yine 3-1 gibi net bir skorla karşılaşmayı kazanarak başarıya imza attı.

"BAŞARIMIZ TÜRKİYE MASA TENİSİ TARİHİNDE İLK"

Final müsabakasının ardından Nişantaşı Üniversitesi Kafile Başkanı Deniz Kıyak, geçen yıl düzenlenen turnuvada da şampiyon olarak altın madalyayı kazandıklarını hatırlattı.

İki yıl üst üste şampiyonayı zirvede tamamlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Kıyak, "Elde etmiş olduğumuz bu başarı Türkiye Masa Tenisi tarihinde bir ilk olarak tarihe geçmiştir. Bu başarıyı elde edebilmemiz kolay olmadı, bu noktada bize desteklerini esirgemeyen başta Üniversitemizin Kurucu Başkanı Levent Uysal'a, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Hatipoğlu'na, Genel Sekreterimiz Mehmet Altuntaş'a ve Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu Müdürümüz Umut Başoğlun'a teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bizleri, ülkemizi burada temsil eden oyuncularımıza ayrıca parantez açmak istiyorum. İbrahim Gündüz, Ziver Gündüz ve Talha Yiğenler bu yolda çok çaba sarf ettiler, iki yıl üst üste böylesine başarılar elde etmek kolay olmadı. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz, onlar gençlere örnek olmakta. Böylesine değerli öğrencilere sahip olduğumuz için gerçekten şanslıyız" ifadelerini kullandı.