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Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı

17.01.2022 14:10
Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2021-2022 öğretim yılında biri doktora olmak üzere toplam beş yeni yüksek lisans ve doktora programı açıldı.

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 2021-2022 öğretim yılında biri doktora olmak üzere toplam beş yeni yüksek lisans ve doktora programı açıldı.

Evrensel değerlere sahip, sorgulayan, tartışabilen, çözüm üretebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla Nişantaşı Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü programlarına beş yeni yüksek lisans ve doktora programı eklediğini duyurdu. Değişen sektörel ihtiyaçlar çerçevesinde açılan yeni programların uluslararası standartlara ve piyasa koşullarına adapte edilerek hazırlandığı belirtildi. Yeni açılan yüksek lisans programları, Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi (Tezli/Tezsiz), Finans ve Bankacılık (Tezsiz-Uzaktan), İşletme Yönetimi İngilizce (Tezli/Tezsiz) ve Uluslararası İşletmecilik (Tezsiz-Uzaktan) olarak belirlenirken, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Doktora Programı da lisansüstü eğitim programlarına dahil oldu.

Nişantaşı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim üyesi Mehmet Altuntaş yeni açılan programlarla ilgili olarak "Lisansüstü eğitim Enstitümüzde proje bazlı dersler, sektör temsilcilerinin çeşitli aktivitelerle müdahil olduğu sertifika destekli eğitimler, öğrencilerin yayın ve proje gibi aktivitelerinin bilimsel araştırma projeleri birimince desteklendiği bir lisansüstü yapısı söz konusu. Bizler de üniversitemizin çeşitli akademik birimlerine öğretim elemanı yetiştirmek, üniversitemizden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimlerini tamamlamaları ve lisansüstü eğitimi sayesinde üniversitemiz yayın, proje ve Ar-Ge çıktılarını artırmak için yeni programlar açmaya devam ediyoruz" dedi.

GÜNCEL VE UYGULAMA TABANLI DERSLER

Üniversiteden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yeni lisansüstü eğitim programlarının içeriği uluslararası koşullara cevap verebilecek şekilde hazırlandı. Buna göre, Büyük Veri Analitiği ve Yönetimi Yüksek Lisans programında güncel büyük veri ve bilgi teknolojileri altyapıları uygulamalı araştırma ve geliştirme perspektifinden ele alınacak. Finans ve Bankacılık Yüksek Lisans programında para ve sermaye piyasalarına ilişkin güncel gelişmeler uygulamalı araştırma perspektifinden işlenecek. İşletme Yönetimi İngilizce Yüksek Lisans programında örnek olay incelemeleri ve saha çalışmalarıyla desteklenen uygulama tabanlı eğitim verilecek. Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans programında uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren işletmelerin pazarlama, finans, yönetim ve insan kaynakları fonksiyonlarına ilişkin güncel gelişmeler üzerinde durulacak. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Doktora programında ise, özgün, eleştirel ve karşılaştırmalı analiz yapabilme temel bilgisi dışında Jeopolitik Çalışmalar alanına odaklanılacak" bilgilerine yer verildi.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA TECRÜBE-ODAKLI EĞİTİM

Konuya ilişkin açıklamanın devamında, "Nişantaşı Üniversitesi'nin network merkezi görevi gören ve teknolojik imkanlarla zenginleştirilmiş NeoTech Campus'ünde lisansüstü eğitim programlarına katılacak öğrenci adaylarını ilgi çekici bir deneyim bekliyor. Uluslararası standartlarda çok dilli eğitim olanaklarından faydalanan öğrenciler, uluslararası firmalarda rekabetçi pozisyonlarda görevlerine başlayabiliyor. Öğrenciler, uzman profesyonellerin konuşmacı olduğu pek çok derse katılarak sertifikalandırılırken, üniversitenin 100'ü aşkın kurumla yaptığı iş birliği sayesinde sektör liderleriyle temasa geçebiliyor ve projeler geliştirerek destek bulabiliyor. Çok yönlü bir şekilde tasarlanan lisansüstü programlar sayesinde, öğrenciler farklı disiplinleri de içeren zengin ders havuzundan seçim yapabiliyor ve tecrübe odaklı uygulamalarla iş dünyasına bir adım önde başlayabiliyor. Lisansüstü eğitim öğrencileri ayrıca, Nişantaşı Üniversitesi bünyesindeki Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Ofisi tarafından sağlanan destek ve teşviklerden de faydalanma imkanı bulabiliyor" denildi.


Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişantaşı Üniversitesi'nden 5 yeni lisansüstü eğitim programı - Son Dakika


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