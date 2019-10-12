Son Dakika Haberleri: Nişantaşı üniversitesi'nden barış pınarı harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Nişantaşı üniversitesi'nden barış pınarı harekatı'na destek

Nişantaşı üniversitesi'nden barış pınarı harekatı'na destek

45 dakika önce

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Suriye ve bölge halkının huzuru, güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) yürekten desteklediklerini söyledi.

Nişantaşı üniversitesi'nden barış pınarı harekatı'na destek, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, Suriye ve bölge halkının huzuru, güvenliği için başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) yürekten desteklediklerini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın'dan, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek açıklaması geldi. Prof. Dr. Şenay Yalçın'ın yazılı yaptığı açıklamada, "PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri ile mücadele, Suriye ve bölge halkının huzur, güvenliği için tamamen haklı gerekçelerle ve meşru zeminde başlatılmış olan Barış Pınarı Harekatı'nda, mazisi şan ve şerefle dolu ordumuzu yürekten destekliyoruz. Terörün her türlüsüne karşı olmanın ilkeli bir duruşun gereği olduğuna ve bu yönde atılmış bir adım olan Barış Pınarı Harekatı'nın da daha önce icra edilen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları gibi başarıyla sonuçlanacağına ve bölge halkına huzur getireceğine tereddütsüz inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"TSK'NIN SONUNA KADAR YANINDAYIZ"

Destek açıklamasının devamında, "Tarih boyunca mazlumların sığınma yuvası olan Türkiye'nin bu harekatla yine mazlumlara umut pınarı olacağından, sadece 82 milyonun değil tüm dünyada hak ve hukuktan yana olan herkesin duasıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örnek bir harekata imza atacağından eminiz. Bu inançla devletimizin ve terörle mücadelede yurt içi ve yurt dışındaki başarılarına bir yenisini ekleyecek olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haklı davasında sonuna kadar yanındayız" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
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