Nişantaşı Üniversitesi'nden ırkçı Yunan milletvekili hakkında açıklama - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi'nden ırkçı Yunan milletvekili hakkında açıklama - Son Dakika Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi'nden ırkçı Yunan milletvekili hakkında açıklama

6 saat önce

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Nişantaşı Üniversitesi'nden ırkçı Yunan milletvekili hakkında açıklama, System.String[]

Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Levent Uysal, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki gösterdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Uysal, Yunan milletvekilinin büyük bir provakasyona imza attığını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Uysal, "Bu davranışı Türk Milleti olarak kabul etmemiz imkan dahilinde değildir. Uğruna şehitler verdiğimiz, destanlar yazdığımız şanlı Türk Bayrağı'na uzanan eller kırılır. Yunan milletvekili haddini aşmıştır. Avrupa Parlamentosu, bayrağımıza saygısızlık yapan bu kişi hakkında gereğini yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın İslam karşıtı ve ırkçı açıklamalarına artık dur demesi gerektiğini belirten Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunanistan Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusu yaşıyor. Biz o bölgede egemen oldukça daha da korkacaklar. Biz Türk milleti olarak bayrak için ölmek ne demektir biliriz, onlar da bilir! Ülkemizin bayrağına el uzatanlara en güzel cevabı atalarımız Ege Denizi'nde vermişti. Loannis Lagos'u şiddetle kınıyor, Avrupa Parlamentosu'nun bu faşist hareketin hesabını en kısa sürede sormasını bekliyoruz. Bayrağımıza el uzatmaya çalışanlara bir kez daha hatırlatmak isterim ki, şanlı bayrağımız ecdatlarınızı çarptığı gibi sizleri de çarpar."

Milletvekili, Nişantaşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 07:08 Kaynak: AA
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