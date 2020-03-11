Nişantaşı Üniversitesi'nden koronavirüse karşı "sanal sınıf platformu" - Son Dakika
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Nişantaşı Üniversitesi'nden koronavirüse karşı "sanal sınıf platformu"

6 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, koronavirüs nedeniyle birçok ülkede virüsün yayılmasını engelleme amacıyla öğretim çalışmalarına ara verildiğini belirterek, "Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf...

Nişantaşı Üniversitesi'nden koronavirüse karşı

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, koronavirüs nedeniyle birçok ülkede virüsün yayılmasını engelleme amacıyla öğretim çalışmalarına ara verildiğini belirterek, "Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimleri aksamayacak." ifadelerini kullandı.

Nişantaşı Üniversitesi açıklamasına göre, Nişantaşı Üniversitesi senatosu koronavirüse karşı alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplandı.

Toplantıda olası bir örgün öğretime ara verilmesi halinde nasıl bir yol izleneceği ve Dünya Sağlı Örgütü (WHO) ile Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları kapsamında alınan fiziksel önlemler ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, koronavirüs nedeniyle birçok ülkede virüsün yayılmasının engellenmesi kapsamında üniversitelerin örgün öğretim derslerine ara verdiklerini belirterek, "Ülkemizde de görülen koronavirüs dolayısıyla Yükseköğretim Kurulu'nun benzer önlemleri bizim ülkemizde de alabileceğini öngörerek üniversitemiz senatosu acil eylem planını görüşmek üzere toplandı." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerekli tüm fiziki önlemleri aldık"

Nişantaşı Üniversitesi'nin kampüsünün bilgi teknoloji ve iletişim altyapı olanaklarına sahip olduğunu aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Hem bilgisayar hem de mobil cihazlar üzerinden uzaktan canlı ders yapılmasına imkan veren sanal sınıf platformumuzla öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerinin aksamayacağını ifade etmek isterim. Öğrencilerimizin sağlığı birinci önceliğimiz. Bu sebeple WHO ve Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği gerekli tüm fiziki önlemleri de almış bulunuyoruz. Yerleşkenin farklı noktalarına enfeksiyondan korunma ve kişisel hijyen ile ilgili bilgilendirmelerin olduğu yazılar asıldı.

Akademik ve idari kadromuz ile öğrencilerimize hem Türkçe hem de İngilizce olacak şekilde bilgilendirme metinleri paylaşıldı. Aynı zamanda farklı noktalara el dezenfektanları yerleştirdik. El ile temas sağlanan yüzeyleri belirli aralıklarla alkol bazlı dezenfektanlarla temizliyoruz. Isı kazanım cihazları kapatılarak yüzde 100 temiz hava sirkülasyonu da sağlıyoruz."

Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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