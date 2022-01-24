Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Arş. Görevlisi Sinan Cana, yarıyıl tatilinde ziyaret edilebilecek alternatif kış turizmi rotalarına dair tavsiyelerde bulundu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölgede turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. Birbirinden etkileyici güzelliklere ev sahipliği yapan Türkiye, ailece vakit geçirilebilecek, doğa, kültür ve eğlence turlarına ev sahipliği yapan birçok alternatif rota sunuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre sömestir döneminde yurt içinde talep, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40'a varan oranlarda arttı. Ayrıca, tüm turizm bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu belirtiliyor. Bu sebeple, Türkiye'de kış turizmi için alternatif destinasyonlar konusunda detaylı bilgi vererek Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Arş. Görevlisi Sinan Cana ailelere tavsiyelerde bulundu.

Cana, şu destinasyonları önerdi:

"Manisa Spil Dağı, kayak fırsatları kısıtlı olan bu dağ daha çok bir doğa turu olarak düşünülebilir. İzmir Adnan Menderes Havalimanından 2 saatlik bir yolculuk ile ulaşılabilen dağ, zirvesindeki göletler ve milli parklarla ün salmış olup, meşhur ağlayan kaya da bu dağda bulunmaktadır. Efsaneye göre kaya, kraliçe Niobe'nin lanetlenmiş halidir. Leto'dan daha fazla çocuğu olduğuyla övünen Niobe, bir gün Leto'nun çocukları Artemis ve Apollon tarafından cezalandırıldı ve bugünkü halini aldı. Bungalov ve butik otellerin olduğu dağ ekonomik olarak da faydalı bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca Manisa çevresinde bulunan Sardes antik kentinin de ziyaret edilmesi bölgenin olmazsa olmazlarından denilebilir.

"Sapanca Göl Evleri, İstanbul'a hızlı trenle sadece 2 saat uzaklıkta olan Sakarya, kışın büyülü görüntülerin barındığı Sapanca Gölü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle kış mevsiminin daha hafif geçmesi ve gölün verdiği sakinlik hissi bu destinasyonu paha biçilemez hale getiriyor. Alışılmış kış tatili planının dışına çıkıp Sakarya içinde ve göl etrafında bisiklet kiralanarak bisiklet turları yapılabilir ve şehrin gürültüsünden uzakta göl kenarında konaklanabilir.

"Erzincan Ergan Dağı, kışı tam anlamıyla yaşamak isteyenler için yeni ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir destinasyon. Gece kayağı ve kar raftingi denemenin mümkün olduğu bu kayak merkezi henüz alışagelmiş kayak merkezleri kadar popüler olmasa da en az bildiğiniz merkezler kadar gelişmiş ve eğlenceli bir alternatif. Henüz gelişmekte olduğu için konaklama sorunu yaşanabiliyor, fakat yeni şeyler arayanlar için harika bir rota.

"Genelde daha sıcak havalarda akıllara gelen Kapadokya, kışın kar düşmesi ile birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Alışagelmiş peri bacaları beyaz örtünün altında çok daha farklı ve alışılmışın dışında bir manzara sunuyor. Kışın genelde konaklama fiyatları daha düşük olduğu için ziyaret önceliği verilebilir. Atlı doğa turları ve yeraltı şehirleri bölgenin güzelliğine gizem de katıyor.

"Karabük ilimizde bulunan Safranbolu, dünyanın en iyi korunmuş kentlerinden biri olmasıyla kayıtlara geçmiş ve UNESCO Dünya miras listesinden yer alıyor. Zamanda yolculuğa çıkmanızı sağlayan Safranbolu yüzyıllardır değişmemesi ile ünlü denilebilir. Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olup, bu tarihi yapıyı halen daha hiçbir değişiklik olmadan yansıtan Safranbolu kış aylarında kar yağışı ile birlikte dünya üzerinde bir çok şehrin veremediği duyguları yaşatıyor. Yükseklerde yer alması ve etrafının ormanlarla çevrili olması doğa yürüyüşü tutkunlarına unutulmaz anılar yaşatacaktır."