Üye Girişi
Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi - Son Dakika

Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi

24.01.2022 13:27
Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi

Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Arş. Görevlisi Sinan Cana, yarıyıl tatilinde ziyaret edilebilecek alternatif kış turizmi rotalarına dair tavsiyelerde bulundu.

Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Arş. Görevlisi Sinan Cana, yarıyıl tatilinde ziyaret edilebilecek alternatif kış turizmi rotalarına dair tavsiyelerde bulundu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte, başta kış turizmi merkezleri olmak üzere birçok bölgede turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. Birbirinden etkileyici güzelliklere ev sahipliği yapan Türkiye, ailece vakit geçirilebilecek, doğa, kültür ve eğlence turlarına ev sahipliği yapan birçok alternatif rota sunuyor. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) verilerine göre sömestir döneminde yurt içinde talep, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 40'a varan oranlarda arttı. Ayrıca, tüm turizm bölgelerinde doluluk oranlarının yüzde 90'ı bulduğu belirtiliyor. Bu sebeple, Türkiye'de kış turizmi için alternatif destinasyonlar konusunda detaylı bilgi vererek Nişantaşı Üniversitesi Turizm Rehberliği Arş. Görevlisi Sinan Cana ailelere tavsiyelerde bulundu.

Cana, şu destinasyonları önerdi:

"Manisa Spil Dağı, kayak fırsatları kısıtlı olan bu dağ daha çok bir doğa turu olarak düşünülebilir. İzmir Adnan Menderes Havalimanından 2 saatlik bir yolculuk ile ulaşılabilen dağ, zirvesindeki göletler ve milli parklarla ün salmış olup, meşhur ağlayan kaya da bu dağda bulunmaktadır. Efsaneye göre kaya, kraliçe Niobe'nin lanetlenmiş halidir. Leto'dan daha fazla çocuğu olduğuyla övünen Niobe, bir gün Leto'nun çocukları Artemis ve Apollon tarafından cezalandırıldı ve bugünkü halini aldı. Bungalov ve butik otellerin olduğu dağ ekonomik olarak da faydalı bir alternatif oluşturuyor. Ayrıca Manisa çevresinde bulunan Sardes antik kentinin de ziyaret edilmesi bölgenin olmazsa olmazlarından denilebilir.

"Sapanca Göl Evleri, İstanbul'a hızlı trenle sadece 2 saat uzaklıkta olan Sakarya, kışın büyülü görüntülerin barındığı Sapanca Gölü'ne ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle kış mevsiminin daha hafif geçmesi ve gölün verdiği sakinlik hissi bu destinasyonu paha biçilemez hale getiriyor. Alışılmış kış tatili planının dışına çıkıp Sakarya içinde ve göl etrafında bisiklet kiralanarak bisiklet turları yapılabilir ve şehrin gürültüsünden uzakta göl kenarında konaklanabilir.

"Erzincan Ergan Dağı, kışı tam anlamıyla yaşamak isteyenler için yeni ve henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş bir destinasyon. Gece kayağı ve kar raftingi denemenin mümkün olduğu bu kayak merkezi henüz alışagelmiş kayak merkezleri kadar popüler olmasa da en az bildiğiniz merkezler kadar gelişmiş ve eğlenceli bir alternatif. Henüz gelişmekte olduğu için konaklama sorunu yaşanabiliyor, fakat yeni şeyler arayanlar için harika bir rota.

"Genelde daha sıcak havalarda akıllara gelen Kapadokya, kışın kar düşmesi ile birlikte büyüleyici manzaralara ev sahipliği yapıyor. Alışagelmiş peri bacaları beyaz örtünün altında çok daha farklı ve alışılmışın dışında bir manzara sunuyor. Kışın genelde konaklama fiyatları daha düşük olduğu için ziyaret önceliği verilebilir. Atlı doğa turları ve yeraltı şehirleri bölgenin güzelliğine gizem de katıyor.

"Karabük ilimizde bulunan Safranbolu, dünyanın en iyi korunmuş kentlerinden biri olmasıyla kayıtlara geçmiş ve UNESCO Dünya miras listesinden yer alıyor. Zamanda yolculuğa çıkmanızı sağlayan Safranbolu yüzyıllardır değişmemesi ile ünlü denilebilir. Tarih boyunca bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olup, bu tarihi yapıyı halen daha hiçbir değişiklik olmadan yansıtan Safranbolu kış aylarında kar yağışı ile birlikte dünya üzerinde bir çok şehrin veremediği duyguları yaşatıyor. Yükseklerde yer alması ve etrafının ormanlarla çevrili olması doğa yürüyüşü tutkunlarına unutulmaz anılar yaşatacaktır."


Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi
Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi
Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi
Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi
YORUMLAR
500

Nişantaşı Üniversitesi, Kış Turizmi, Araştırma, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi - Son Dakika


Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı         
14:59
AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın! AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!         
14:54
Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Hayatını kaybeden Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
14:41
Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu         
14:19
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu Çalışma şartlarına isyan ettiler! Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore asker tarafından alıkonuldu         
12:00
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27
Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor Ankara'da aracı kaydı, kaza yaptı! Tamer Karadağlı çarptığı arabanın sahibini arıyor         
07:52
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49

Son Dakika Haberleri
14:58 Kılıçdaroğlu, enerji kesintisi kararına tepki gösterdi: Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı
14:54 AFAD'dan kritik uyarı geldi! Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın!
14:53 Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı nedeniyle kamuda mesai bugün 15.30'da bitiyor
14:50 2018 seçimlerini bilen şirketin son anketi! Rakamlar liderleri kara kara düşündürecek
14:44 AK Parti ilk kez 30'un altında! Cumhur, Millet'ten yarım puan geride
14:26 HDP'li Semra Güzel hakkındaki yeni fezleke! Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkmıştı
14:25 Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor
14:25 "Sezen Aksu bir demokrattır" diyen Nagehan Alçı, 10 yıl önce çekilen fotoğrafı paylaştı
14:22 Sedef Kabaş tutuklanmıştı! Bir ceza da RTÜK'ten geldi
14:19 Son Dakika: Yoğunluğunu artıran kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 15:08:42. #1.12#
SON DAKİKA: Sömestr tatilinde ziyaret edilebilecek 5 rota önerisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement