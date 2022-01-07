Nişantaşı Üniversitesi'nden uluslararası stratejik iş birliği - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi ve ABD merkezli Touro College arasında uluslararası iş birliği için imzalar atıldı. Anlaşma, küresel düzeyde birçok ortak akademik ve bilimsel projeye kapı aralamakla birlikte Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerine Touro College'da lisans, yüksek lisans ve sertifika programlarına katılma imkanı tanıyor.

Nişantaşı Üniversitesi uluslararası stratejik bağlantılarını kuvvetlendirmek ve öğrencilerine küresel düzeyde etkili yeni deneyimler sunmak adına ABD'nin saygın üniversitelerinden Touro College ve Üniversite Sistemi'yle stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği çerçevesinde, üniversitenin akademik ve bilimsel yetkinliğini uluslararası arenada kuvvetlendirecek birçok ortak proje de planlanıyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, "Bilgi ve küreselleşme çağındayız. Önümüzdeki yıllarda akademik ve bilimsel alandaki küresel hareketlilik artmaya devam edecek. Milli değerlerinin üzerine farklı kültürlerin zenginliğini inşa edebilen dünya insanları yetiştirmek arzusundayız. Çünkü günümüzde refah toplumların başlıca hammaddesi bilgili ve nitelikli insan gücüdür. Ülkelerin karşılıklı etkileşimiyle gelişen bu dünyanın parçası olma hedefimiz doğrultusunda Touro College ile kıymetli bir iş birliğine imza attık. Hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKADEMİK VE BİLİMSEL FAALİYETLER

İş birliğiyle birlikte, iki üniversite arasında gerçekleşecek birçok ortak akademik ve bilimsel faaliyet öğrencilerin uluslararası deneyimlerini zenginleştirme konusunda onlara destek olacak. Bu süreçte, Nişantaşı Üniversitesi aday öğrencilere mevcut programlarla ilgili gerekli bilgiyi sağlayarak öğrencilere başvuru işlemlerinde yardımcı olacak.

İş birliği, başta sağlık bilimleri ve sağlık yönetimine dair birçok lisans ve yüksek lisans programını içermekle birlikte İşletme, Eczacılık, Biyoloji, Mikrobiyoloji, Biyokimya, Psikoloji gibi lisans ve yüksek lisans programları ile Touro College'ın tüm uluslararası online programlarını kapsıyor. Nişantaşı Üniversitesi öğrencileri, kontenjan dahilinde Touro'nun lisansüstü eğitim yurtlarında ikamet edebilme şansına sahip olacak. Ayrıca, Touro College Uluslararası Öğrenci Ofisi programlara katılacak öğrencilere vize ve diğer ilgili hususlarda destek olacak.

TOURO COLLEGE VE ÜNİVERSİTE SİSTEMİ

Kar amacı gütmeyen yüksek öğrenim ve mesleki eğitim kurumları sistemi Touro, 1970 yılında kuruldu. Muhtelif okullarında ve bölümlerinde yaklaşık 19.000 öğrenciye eğitim veren Touro College ve Üniversite Sistemi'nin New York, Kaliforniya, Nevada, Illinois, Berlin, Kudüs ve Moskova'da 35 kampüsü ve yerleşkesi bulunuyor. New York Medical College, Touro University California, Touro University Nevada, Touro University Worldwide ve Touro College Los Angeles kısımları ise, Touro College ve Üniversite Sistemi dahilinde ayrı ayrı akredite edilmiş durumda.