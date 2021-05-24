Nişantaşı Üniversitesi'ne 2 yeni fakülte - Son Dakika

2011 akademik yılı ile başlayan Nişantaşı Üniversitesi, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerini kurduğunu duyurdu. Robotik teknolojiler, büyük veri analizi ve genetik araştırmalar vasıtasıyla erken teşhis ve sürdürülebilir sağlıklı yaşam gibi eğitimlerin verileceği fakültelerin kuruluş kararı 21 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeni fakültelere ilişkin açıklama yapan Nişantaşı Eğitim Vakfı Kurucusu Dr. Levent Uysal, pandemiyle küresel sağlık alanındaki değişim ihtiyacının arttığına vurgu yaparak, tıp eğitiminde teknolojinin, biyomedikal yapıların ve genetik verileri etkin kullanmanın arttığını dile getirdi.

Bütünsel tıp eğitiminin önemine değinen Dr. Uysal, "Artık sağlıklı yaşama ve hastalıklardan korunma olanaklarına ulaşabiliriz. Genetik olarak hangi hastalıklara sahip olunabileceğini ya da vücudun erken uyarılarını dijital tıp yaklaşımlarıyla takip edebiliriz. Tüm bu verilere dayanarak kişiye özel tedavi ve ilaç önerileri getirebiliriz. Bu da uzun vadede insanlık için daha sağlıklı ve daha uzun bir ömür anlamına gelecektir. Biz gelişmiş teknolojik imkanlar ve uluslararası deneyime sahip branş hekimlerimizle, Küresel Sağlık Sektörünün gelecek vizyonunu hayata geçirmek; hatta bu vizyonu yönlendiren tıp fakültelerinden biri olmayı hedefliyoruz" dedi.

AMAÇ: GELECEĞİN DİŞ HEKİMLERİNİ YETİŞTİRMEK

Diş Hekimliği Fakültesi'ne yönelik açıklama yapan Uysal, "Üniversitemiz 2013 yılından bu yana ağız ve diş sağlığı ile diş protez teknoloji programlarında uygulamalı eğitimler veriyor. Bu alandaki akademik ve klinik tecrübemiz, Diş Hekimliği Fakültemizin kuruluş sürecinde büyük katkı sağladı. Şimdiden, 100 öğrenci kapasiteli preklinik ve 75 öğrenci kapasiteli klinik laboratuvarlarımız fiili olarak aktif durumda. Genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde Diş Hekimliği alanında en yenilikçi ve nitelikli eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz. Edu 5.0 anlayışımız çerçevesinde 3D printing ve yeni nesil lazer teknolojiler gibi olanaklara sahip dijital diş hekimliği eğitimi vereceğiz. Özellikle estetik diş hekimliği alanı, 3 boyutlu yazıcı teknolojisi ile artık kişiye özel uygulama yaklaşımı sunabiliyor. Amacımız günün teknolojisini kendi iş süreçlerine yansıtabilen kişiye özel tedavi sunabilecek başarılı diş hekimleri yetiştirmektir" diye konuştu.

Sağlık eğitimi ve sağlık sektörünün iki önemli unsuru olan yabancı öğrenci ve uluslararası hasta noktalarında sürdürülebilir başarı sağlamak adına yabancı dil ağırlıklı eğitimin uygulanacağını söyleyen Dr. Uysal, bu fakültelerde küresel akreditasyonlara dayalı bir müfredatın geliştirildiğini dile getirdi.