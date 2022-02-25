Nişantaşı Üniversitesi Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası finalinden 4 büyük galibiyetle döndü - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) düzenlediği Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası finalinden 4 büyük galibiyetle eve döndü.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) 21- 25 Şubat 2022 tarihlerinde Eskişehir'de düzenlediği Okçuluk Salon Türkiye Şampiyonası finalinde Klasik Yay Erkek, Klasik Yay Erkek Kadın Mix, Bireysel Erkek ve Bireysel Kadın kategorilerinde, rakiplerini başarıyla eleyen Nişantaşı Üniversitesi şampiyonluk kürsüsünü sahiplendi.

Klasik Yay Erkek Takımı ODTÜ'yü 6-2 mağlup ederek şampiyon olurken, Klasik Yay Mix Takımı ise TED Üniversitesi'ni 6-0'lık galibiyetle eleyerek aynı gün şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonaya katılan Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinden Milli Sporcu Samet Ak, Milli Sporcu Efe Gürkan Maraş, Furkan Yaman ve Milli sporcu Ezgi Başaran klasik yay erkek takımı ve klasik yay mix takımı adına kupayı kaldıran isimler oldu.

Turnuvanın son günü olan 25 Şubat'ta da Nişantaşı Üniversitesi altın madalya serisine devam etti. Nişantaşı Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi programı öğrencisi Efe Gürkan Maraş Bireysel Erkekler Şampiyonu ünvanını kazanırken; Spor Yöneticiliği programı öğrencisi Ezgi Başaran Bireysel Kadınlar kategorisinin şampiyonu oldu.

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Umut Başoğlu ödül töreninde, "Üniversite olarak, Şampiyonların Üniversitesi diye çıktığımız bu yolda Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz gibi Milli sporcuların akademik ve spor yaşamlarında yanlarında olmaya devam ediyoruz. Gerek vakıf kurucumuz gerek üniversite yönetimimiz olarak sporcularımıza daima tam destek vererek; ülkemize faydalı sporcuların yolunu açmaya devam edeceğiz" dedi.