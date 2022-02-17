Nişantaşı Üniversitesi ve Teknokent Kolejleri'nden eğitimde iş birliği - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi ve Teknokent Kolejleri, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla bir iş birliğine imza attı.

Teknokent Kolejleri ve Nişantaşı Üniversitesi, 16 Şubat 2022 tarihinde, eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve üniversite adayı öğrencilerin kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla NeoTech Campus'te bir araya gelerek Eğitimde İş Birliği Protokolü imzaladı.

İş birliğine ilişkin yapılan açıklamada, "Nişantaşı Üniversitesi, Teknokent Kolejleri öğrencileri için bölüm bazlı tadımlık dersler gerçekleştirecek; öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) etkili şekilde hazırlanması amacıyla motive edici, bilgilendirici ve stratejik bilgilerin paylaşıldığı seminerler düzenleyecek. Aynı zamanda, veliler ile birlikte Teknokent Kolejleri'nde görev alan yöneticiler ve öğretmenler de kendileri için düzenlenen seminerlere katılım sağlayabilecek" denildi.

ÖĞRENCİLERE KARİYER DESTEĞİ

Açıklamanın devamnda şu bilgiler paylaşıldı:

"Teknokent Kolejleri kampüsleri içerisinde Nişantaşı Üniversitesi irtibat ofisi ve alanları kurulurken, kurum öğrencileri Nişantaşı Üniversitesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı desteği ile yürüttüğü Üniversite Tercih Merkezi Projesi'nden de faydalanabilecek. Öğrenciler kariyer planlamalarıyla ilgili konularda projenin portalı aracılığıyla destek alabilecek, mesleklerin deneyimlenmesi, bölümler hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenecek olan NeoTech Campus gezilerine katılabilecekler. Öğrenciler aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nin Kariyer Merkezi tarafından kariyer planlama, meslek seçimi gibi konularda sağlanan seminerlere de katılabilecek. İş birliği kapsamında, Teknokent Koleji mezunları, kurum öğretmenleri ve idari çalışanlarının birinci dereceden yakınları Nişantaşı Üniversitesi ön lisans ve lisans bölümlerinde yüzde 50 burslu kontenjanlarda + yüzde 25 burs imkanlarından, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde de yüzde 25 burs oranından faydalanabilecektir."