Nişantaşı Üniversitesi ve Washington University of Health and Science stratejik anlaşma imzaladı - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi, Washington University of Health and Science ile uluslararası stratejik iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma çerçevesinde, Nişantaşı Üniversitesi ve Washington University of Health and Science, eğitim ve araştırma konularında uluslararası iş birliğini teşvik etmek amacıyla mutabakata vardı.

İŞ BİRLİĞİNİN KAPSAMI

Taraflar, eğitim ve araştırma faaliyetlerinin teşvik edilmesinde prensipte iş birliği yapmaya istekli olduklarını belirtti. Anlaşma kapsamındaki iş birlikleri; öğrenci, öğretim üyeleri ve akademisyenlerle birlikte her iki üniversitenin ilgi alanlarında yayın değişimi, iş birliğine dayalı mesleki gelişim çalışmaları, eğitim ve sertifika programları, ortak dersler, yaz ve kış okulları, staj imkanları ve karşılıklı mutabık kalınan diğer faaliyetleri içeriyor.

Taraflar; öğrenci, eğitmen ve araştırmacı değişimi yapacak; her iki kurumun ortak ilgi alanlarında açık karşılıklılık temelinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek.