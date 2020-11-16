Nişantaşı ve Gence Devlet Üniversitelerinden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarına kınama - Son Dakika

Nişantaşı Üniversitesi ile Gence Devlet Üniversitesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının kınandığı ortak bildiri kabul etti.

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın başkanlığındaki heyet, Dağlık Karabağ'da çatışmalar esnasında Ermenistan balistik füzelerle saldırdığı Gence kentine ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Gence Devlet Üniversitesi ile Nişantaşı Üniversitesi ortak senato toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonra Prof. Yalçın ile Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusif Yusibov, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılarını kınayan bildiriye imza attı.

Bildiride, işgalci ve saldırgan bir güç olarak Ermenistan'ın, uluslararası toplumun temel normlarına aykırı gayriinsani ve barışı engelleyici bir politika takip ettiği, Kafkasya bölgesindeki barış ve huzura tehdit oluşturduğu belirtildi.

Ermenistan'ın uzun süre uluslararası hukuku hiçe sayarak Azerbaycan topraklarını işgal altında tuttuğu hatırlatılan bildiride, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan'ı taviz vermeye zorlamak için planlı olarak masum sivilleri hedef alan provokatif saldırılar gerçekleştirdiği, çok sayıda sivil vatandaşın ölümüne ve sivil yerleşim yerlerinin tahrip edilmesine sebep olduğu ifade edildi.

Ermenistan'ın saldırılarının "barışa karşı suçlar, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" kategorilerinde olduğu belirtilen bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Diğer taraftan, savaş alanına yabancı savaşçı ve terör unsurları taşıdıkları, cephede çocuk asker kullandıkları rapor edilen Ermenistan'ın sadece barışa karşı suç değil aynı zamanda savaş suçu işlediği, işgali sona erdirmeyerek bölgesel istikrara zarar verdiği aşikardır.

Bölgede kalıcı barışın tesisi ancak ve ancak Ermenistan'ın haksızca işgal ettiği Azerbaycan topraklarından koşulsuz olarak çekilmesi, saldırganlık politikasını terk etmesi ve saldırgan politikalarının hukuki ve ekonomik bedelini ödemesi ile mümkündür.

Bu yolda, Azerbaycan'ın kendisine ait olan ve Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almasını sevinçle karşılıyor ve Azerbaycan'ın haklı davasını selamlıyoruz.

Azerbaycan'ın haklı davasının uluslararası toplum ve dünya kamuoyuna anlatılmasının yanı sıra Ermenistan tarafından işlenen savaş suçlarının ve barışa karşı işlenen suçların cezalandırılması için gerekli insani ve akademik girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi Nişantaşı Üniversitesi ve Gence Devlet Üniversiteleri olarak beyan ederiz."

Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yalçın ile Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusibov, Ermenistan'ın saldırılarında isabet alan bölgelerdeki enkaz alanlarına giderek incelemelerde bulundu.

Yalçın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük bir zafer kazandığını söyledi.

Savaş süresince mağlubiyeti hazmedemeyen Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırılar düzenlediğini hatırlatan Yalçın, "Gence'yi hedef aldılar. Burada sivilleri şehit ettiler. Biz üniversite olarak bu saldırıyı kınadık. Şimdi de Gence Üniversitesi ile ortak senato toplantısı yaparak bu saldırılara karşı tavrımızı dünya kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz." dedi.

Yalçın, Nişantaşı Üniversitesi olarak Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen siviller ve cephede şehit olan askerlerin birinci derece yakınlarından 20 öğrenciye eğitim bursu vereceklerini kaydetti.

Gence Devlet Üniversitesi ile ilişkilerini geliştireceklerini dile getiren Yalçın, eğitim alanında kurulacak iş birliklerinin diğer her türlü iş birliklerinin temelini oluşturduğunu belirtti.