NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR - Son Dakika
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NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR

6 saat önce

YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.

NİŞANTAŞI YILBAŞINA HAZIR, System.String[]
YENİ yıla girmeye saatler kala Nişantaşı'nda hareketlilik yaşanıyor.2020 yılına girmeye saatler kala Nişantaşı'nda vatandaşlar kutlamaların yapılacağı Abdi İpekçi Caddesi'nde toplanmaya başladı. Çocuğu, genci, yaşlısı her yaştan insan yeni yıl kutlamaları için bekleyişini sürdürüyor. Abdi İpekçi Caddesi'nde Şişli Belediyesi tarafından kurulan stantta söylenen şarkılar ve çalınan müziklerle vatandaşlar eğleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşların kutlamaları

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Nişantaşı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 07:31 Kaynak: DHA
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