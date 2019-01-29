Son Dakika Haberleri: Nişasta Bazlı Şeker Kotası Düşürülecek"

Nişasta Bazlı Şeker Kotası Düşürülecek"

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl yüzde 5'e düşürülen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekileceğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacak.

Nişasta Bazlı Şeker Kotası Düşürülecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl yüzde 5'e düşürülen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekileceğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, NBŞ kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini bildirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürüleceğine yönelik açıklamasını hatırlatan Pakdemirli, açıklamanın şeker pancarı sektörüyle vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Pakdemirli, Şeker Kanunu gereğince şeker kotalarının Cumhurbaşkanlığınca belirlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2001'de yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde yüzde 10 olarak belirlenen NBŞ kotası geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürülmüştü. Yapılacak düzenleme ile bu oran yüzde 2,5'e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak. NBŞ kotasının düşürülmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın gıda sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:42 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bekir Pakdemirli, Ekonomi
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