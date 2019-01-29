Nişasta Bazlı Şeker Kotası Düşürülüyor
11 dakika önce
Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi konusunda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak" dedi.
Nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi konusunda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi konusunda açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Genel Merkezi'nde 'Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürüleceğine yönelik açıklamada bulunmuş, şeker pancarı sektörüyle vatandaşımız tarafından bu açıklama memnuniyetle karşılanmıştır. 4634 sayılı Şeker Kanunu gereğince, şeker kotaları Cumhurbaşkanlığı makamınca belirlenmektedir" ifadelerini kullandı.
"Düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak"
2001 yılında yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde yüzde 10 olarak belirlenen NBŞ kotasının geçen yıl yüzde 5'e düşürüldüğünü kaydeden Pakdemirli, "Yapılacak düzenleme ile bu oran yüzde 2,5'e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak. NBŞ kotasının düşürülmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın gıda sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek" açıklamasında bulundu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:59 Kaynak: İHA
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