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'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli' - Son Dakika

'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'

09.06.2021 13:53
'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli', System.String[]

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yüzde 5'e çıkarılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yeniden yüzde 2,5 seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtirken, "Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı...

TÜRK Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, yüzde 5'e çıkarılan nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotasının yeniden yüzde 2,5 seviyesine getirilmesi gerektiğini belirtirken, "Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir" dedi.

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e çıkarılması kararına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'de 3 milyon düzeyinde 'aşırı obez' bulunduğunu, bunun 1,8 milyonunun çocuk yaşta olduğunu, çocuk obez sayısının her yıl yüzde 8 artış gösterdiğini vurgulayan Timur Erk, bu durumun ciddi sıkıntı yarattığına işaret etti.

'GLİKOZ HER YERDE PARÇALANMA İMKANI VARDIR'Obeziteyi şeker türevleri ve özellikle nişasta bazlı şekerin oluşturduğuna dikkati çeken Timur Erk, "Bildiğimiz sakkaroz, yani sofra şekeri, yani pancar şekeri yüzde 50 glikoz, yüzde 50 fruktozdan ibarettir. Ancak özellikle mısırdan yapılan nişasta bazlı şeker, yani yüksek fruktozlu mısır şurubu tabir ettiğimiz nişasta bazlı şeker, yüzde 50'den fazla fruktoz içerir, daha az glikoz içerir. Sofra şekerinde glikoz ile fruktoz bir molekülde bağlıyken, nişasta bazlı şekerde bağımsız halde hareket eder. Bu nedenle fruktoz etkisi çok daha fazladır, karaciğerde yağlanmaya sebebiyet verir. Sadece karaciğerde parçalanır. Halbuki glikoz her yerde parçalanma imkanı vardır. İşte bu nedenle bundan 3 sene evvel, 3 Mart 2018'de üç bakan bir araya gelip ortaklaşa bir deklarasyon yaptılarsa ve okullarda sağlıklı beslenme, sağlıklı gıda logosunu benimsedilerse ve 3 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı'nın Bilim Kurulu bu konuda benim söylediklerimi ifade etmişse o zaman bir sıkıntı var demektir" diye konuştu.'NİŞASTA BAZLI ŞEKER KOTASI YÜZDE 100 ARTIRILDI'5 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 'Şeker Kotaları Yönetmeliği'ne göre nişasta bazlı şeker kotasının yüzde 2,5'tan yüzde 5'e çıkarıldığını vurgulayan Timur Erk, şunları söyledi:

"2018'de, yüzde 10 olan nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'e, sonra yüzde 2,5'a indirmişken şimdi yüzde 100 artırıldı. Obezite, özellikle nişasta bazlı şekerin tetiklediği obezite ciddi sıkıntı demektir. O nedenle nişasta bazlı şeker tüketimini azaltmamız lazım. Hazır paketlenmiş, işlenmiş gıdalardan uzak durmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 150 gram şeker tüketimi var günlük yetişkin bazında. Bunu bir an evvel aşağılara çekmek lazım. 50 gram yeterli. Zaten fazla şeker tüketiyoruz bir de üstüne üstlük nişasta bazlı şeker tükettiğimizde şişmanlık, aşırı şişmanlık ve onun yarattığı bütün hastalık gündeme gelir. Bu nedenle özellikle sağlıklı nesillerin yetişmesi konusunda oldukça duyarlı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza hitap ediyorum, lütfen bu konuyu tekrar irdelesin ve yüzde 2,5 konumunda eskisi gibi nişasta bazlı şeker kotasını bıraktırsın"


'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'
'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli'

Türk Böbrek Vakfı, Timur Erk, Obezite, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Nişasta bazlı şeker kotası eski haline getirilmeli' - Son Dakika


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