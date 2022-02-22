NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI - Son Dakika
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NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI

22.02.2022 14:49

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki nişasta yüklü TIR yandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki nişasta yüklü TIR yandı.

TEM otoyolu Adana- Mersin istikameti Tarsus Çilek mevkiinde, Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 dorse plakalı, nişasta yüklü TIR'ın dorse bölümünde lastik patlaması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI
NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI
NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI

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TEM Otoyolu, Tarsus, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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