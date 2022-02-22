NİŞASTA YÜKLÜ TIR YANDI - Son Dakika

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki nişasta yüklü TIR yandı.

TEM otoyolu Adana- Mersin istikameti Tarsus Çilek mevkiinde, Süleyman Kurt idaresindeki 33 CZL 45 dorse plakalı, nişasta yüklü TIR'ın dorse bölümünde lastik patlaması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Maddi hasarın oluştuğu yangında şans eseri yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.