Son Dakika Haberleri: Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor
Son Dakika Otomobil Haber

Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor

24 dakika önce

CARMEDYA.COM – Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail’de yaklaşık 1.2 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.  Geri çağırmanın, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle yapıldıı açıklanırken, bu durumdan etkilenen araçlar 2018 ve 2019 model Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan ve Versa…...The post Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor appeared first on Carmedya.

Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor, System.String[]

CARMEDYA.COM - Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de yaklaşık 1.2 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.



Geri çağırmanın, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle yapıldıı açıklanırken, bu durumdan etkilenen araçlar 2018 ve 2019 model Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan ve Versa… Bunlarla birlikte Infiniti Q50, QX30 ve QX80 modelleri de geri çağırmadan etkilenmiş durumda.


Amerikan Yol Güvenliği Kurumu NHTSA'nın da tespit ettiği üzere bu modellerde geri manevra sırasında geri görüş kamerasınn ekran görüntüsü tamamen siyaha dönebiliyor.


21 Ekim'de başlayacak geri çağırmayla ilgili marka müşterilerini bilgilendirmeye başlayacak ve problemin düzeltilmesi için yazılım güncellemesi yapılacak. Herhangi bir ücret ise talep edilmeyecek.


The post Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor appeared first on Carmedya.

Amerika Birleşik Devletleri, Nissan, İsrail, Japon, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Azledilmesi için harekete geçilen Trump'tan ilk açıklama: Ülkemiz için ne kötü
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum Trump'ın Zelenskiy'le yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları yayınlandı ABD'de azledilme süreci nasıl işliyor? İşte merak edilen tüm detaylar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:18:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]