Nissan 1.2 milyon aracı geri çağırıyor

CARMEDYA.COM - Japon otomobil üreticisi Nissan, ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de yaklaşık 1.2 milyon aracı geri çağırma kararı aldı.







Geri çağırmanın, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle yapıldıı açıklanırken, bu durumdan etkilenen araçlar 2018 ve 2019 model Altima, Frontier, Kicks, Leaf, Maxima, Murano, NV, NV200, Pathfinder, Rogue, Rogue Sport, Sentra, Titan ve Versa… Bunlarla birlikte Infiniti Q50, QX30 ve QX80 modelleri de geri çağırmadan etkilenmiş durumda.



Amerikan Yol Güvenliği Kurumu NHTSA'nın da tespit ettiği üzere bu modellerde geri manevra sırasında geri görüş kamerasınn ekran görüntüsü tamamen siyaha dönebiliyor.



21 Ekim'de başlayacak geri çağırmayla ilgili marka müşterilerini bilgilendirmeye başlayacak ve problemin düzeltilmesi için yazılım güncellemesi yapılacak. Herhangi bir ücret ise talep edilmeyecek.



