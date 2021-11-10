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Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi - Son Dakika

Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi

10.11.2021 04:39
Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi

Nissan, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Nissan, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Japon üretici firma Nissan'dan yapılan açıklamada, son bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre 2021 mali yılında Japon firma, 180 milyar yen (1,59 milyar dolar) net kar hedefliyor.

Yokohama merkezli firma, bu hedefi daha önce 60 milyar yen olarak açıklamıştı.

Parça tedarik sıkıntısı sebebiyle firma, mali yıl küresel araç satış hedefini 600 bin düşürerek 3,8 milyona indirdi.

Satışların yüzde 11,9 artışla 8,8 trilyon yene (77,9 milyar dolar) yükseleceği tahmin ediliyor.

Mali yılda işletme karının ise 180 milyar yene (1,59 milyar dolar) çıkması hedefleniyor.

Çip sorunu

Nissan Baş Operasyon Direktörü (COO) Ashwani Gupta, yarı iletken çip tedarik sıkıntısına dikkati çekerek, "Tedarik probleminin etkisi tahminlerin ötesinde gerçekleşiyor." dedi.

Yarı iletken durumunun "belirginleşmesi" sonrası bölgesel üretim planlamasını duyurabileceklerini kaydeden Gupta, "Yapmamız gereken günden güne gelişme katetmek ve ihtiyatlı yaklaşımımızı, satış ve maliyet disiplinimizi korumak." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi - Son Dakika
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