Nissan 2021 mali yılı net kar beklentisini güncelledi - Son Dakika

Nissan Motor, Mart 2022'de sona erecek 2021 mali yılı net kar beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

Japon üretici firma Nissan'dan yapılan açıklamada, son bilanço verileri ile 2021 mali yılı beklentileri duyuruldu.

Buna göre Yokohama merkezli firma 2021 mali yılında, daha önceki 180 milyar yenlik net kar hedefini 205 milyar yene (1,8 milyar dolar) yükseltti.

Satış gelirleri hedefinin 8,7 trilyon yene (75 milyar dolar) düşüren Japon firma, 180 milyar yenlik işletme karı hedefini 210 milyar yene (1,8 milyar dolar) çıkardı.

Kovid-19'un fabrika kapanmalarına etkisi ve yarı iletken çip tedarik sıkıntısının sürdüğünü bildiren Nissan, daha önce açıkladığı 3,8 milyonluk küresel araç satış hedefini ise koruduğunu duyurdu.

Nissan Baş Operasyon Direktörü Ashwani Gupta, düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, "Tahmin edilemezlik sebebiyle, ihtiyatlı iyimserliğimizi koruyacağımız bir döneme yaklaşıyoruz." dedi.

"Problem ne kadar satış yapmak istediğimiz değil, problemimiz ne kadar imal edeceğimiz" diyen Gupta, "ne kadar yarı iletken tedarik edebilirlerse, o kadar büyüyeceklerini" bildirdi.

9 aylık dönem

Nisan- Aralık 2021 döneminde Japon üretici 201,3 milyar yenlik (1,7 milyar dolar) net kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 367,72 milyar yen (3,5 milyar dolar) net kayıp yaşanmıştı.

2020'nin aynı döneminde 131 milyar yen net kayıp yaşayan Nissan, 2021'nin 9 aylık döneminde ise 191,2 milyar yen (1,65 milyar dolar) işletme karı elde etti.

Nisan-Aralık 2021 dönemi satış gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,7 artışla 6,15 trilyon yen (53,2 milyar dolar) olarak kayda geçti