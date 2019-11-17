Son Dakika Haberleri: Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor
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Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor

6 saat önce

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı, fren hidroliğinin yangına yol açabileceği endişesiyle geri çağırma kararı aldı.

Nissan, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı geri çağırıyor, System.String[]

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor Co, ABD'de yaklaşık 450 bin aracı, fren hidroliğinin yangına yol açabileceği endişesiyle geri çağırma kararı aldı.

Kyodonews'in haberine göre, araçlar, fren hidroliğinin iç devre kartlarına sızarak yangına yol açması ihtimali nedeniyle geri çağırılıyor.

Geri çağırma işlemi, 2015-2018 Murano ve 2016-2018 Maxima sedan modeli 450 bin aracı kapsıyor.

Şirket bu yıl eylül ayında ABD, Kanada, Güney Kore ve İsrail'de, geri görüş kameralarındaki kronik bir sorun nedeniyle 1,2 milyon aracı geri çağırmıştı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:06 Kaynak: AA
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