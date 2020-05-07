NİSSAN CEO'SUNUN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA AÇILDI - Son Dakika

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de bulunduğu 7 kişi hakkında "Suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S ve 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. hakkında iddianame hazırlandı. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

- İstanbul