Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı - Son Dakika

Nissan CEO'sunun kaçırılmasıyla ilgili dava açıldı

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan iddianame hazırlandı.

JAPONYA'da ev hapsinde tutulan Nissan 'ın eski CEO 'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Lübnan 'a kaçırılmasıyla ilgili aralarında özel bir jet şirketinin müdürü Okan Kösemen'in de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan iddianame hazırlandı. 2 hostes hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan cezalandırılma istendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S hakkında "Göçmen kaçakçılığı" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. "Suçu bildirmeme" suçundan yargılanacağı öğrenildi. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.

- İstanbul - İstanbul

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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