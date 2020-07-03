NİSSAN CEOSU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA (2) - Son Dakika

NİSSAN CEOSU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA (2)

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçırılmasına ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu 7 sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Japonya'da "Görevi kötüye kullanma" suçundan ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, 30 Aralık 2019 tarihinde bir müzik kutusu içinde Osaka'dan İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na, İstanbul üzerinden de Lübnan'ın başkenti Beyrut'a uçakla kaçırılmıştı. Kaçırılma olayına ilişkin aralarında özel bir jet şirketinin müdürü, 4 pilot ve 2 hostes hakkında dava açılmıştı.

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Bakırköy 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Okan Kösemen (48), Bahri Kutlu Sömek (51), Noyan Pasin (52), Özgü Bilge Bayram (51), Serhat Kahvecioğlu getirilirken, tutuksuz sanıklar Nesrin A. (30) ve Serpil K. (44) ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma tutuklu sanık Noyan Pasin'in savunmasıyla devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 19 sayfalık iddianamede tutuklu sanıklar Okan Kösemen, Bahri Kutlu Sömek, Noyan Pasin, Özgü Bilge Bayram ve Serhat Kahvecioğlu hakkında "İştirak halinde göçmen kaçakçılığı" suçundan ayrı ayrı 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Ayrıca iddianamede tutuksuz sanıklar hakkında Nesrin A. ve Serpil K. hakkında ise "Suçu bildirmeme" suçundan 1'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü dökümü:

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- İstanbul
İstanbul, Japonya, Nissan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NİSSAN CEOSU'NUN KAÇIRILMASINA İLİŞKİN SANIKLAR İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA (2) - Son Dakika

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