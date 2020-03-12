Nissan'da bahar kampanyaları devam ediyor - Son Dakika

Nissan, müşterilerine mart ayı sonuna kadar 24 ay yüzde 0,49 faiz seçeneği sunmaya devam ediyor.



Nissan açıklamasına göre, Qasgqaİ, X-Trail, ve Navara modellerinde faiz oranını yüzde 0,49 olarak belirleyen marka, Qashqai'de 50 bin TL, X-Traiil'de 80 bin TL ve Navara'da 100 bin TL'ye varan kredi tutarları için 24 aya varan vade imkanı tanıyor.



Qashqai avantajlı fiyatlarıyla Nissan yetkili satıcılarında



SUV segmentinin iddialı modellerinden Nissan Qashqai, yeni nesil motoru ve akıllı sürüş özelikleriyle yeni sahiplerini bekliyor.



Yeni nesil motoruyla daha düşük yakıt tüketimi sağlayan Qashqai'ler 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,49 faiz oranlarıyla tüketicisiyle buluşuyor.

SUV konforu, gücü ve yüksek taşıma kapasitesiyle dikkati çeken Nissan'ın ödüllü pick-up'ı Navara ise mart ayı boyunca 100 bin TL için 24 ay yüzde 0,49 avantajı ile otomobilseverlerle buluşuyor.



X-Trail'ler ise yeni nesil motoruyla konforlu, rahat yolculuk yapmak isteyenlere mart ayına özel 80 bin TL'ye 24 ay yüzde 0,49 faiz imkanı ile sunuluyor.