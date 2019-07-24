Nissan'da işten çıkarmalar 10 bini aşacak
1 saat önce
Mayıs ayında 4 bin 800 olarak açıklanan kesintiler iki kattan daha fazla artırılacak
Nissan
10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak. Eski tepe yöneticisi Carlos Gohn'a karşı açtığı davalar ve ana hissedarı Renault
ile yaşanan gerilimler nedeniyle zorlu bir süreç atlatan Japon
şirket mali tablolarını düzeltmek için kemerleri daha fazla sıkma kararı aldı. Reuters
'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mayıs ayında 4 bin 800 olarak açıklanan işten çıkarmalar iki kattan daha fazla artırılacak. Bu işlemler büyük oranda Japonya
dışındaki düşük verimli fabrikalarda yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37
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