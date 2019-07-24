Son Dakika Haberleri: Nissan'da işten çıkarmalar 10 bini aşacak
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Nissan'da işten çıkarmalar 10 bini aşacak

1 saat önce

Mayıs ayında 4 bin 800 olarak açıklanan kesintiler iki kattan daha fazla artırılacak

Nissan'da işten çıkarmalar 10 bini aşacak, System.String[]
Nissan 10 binden fazla kişiyi işten çıkaracak. Eski tepe yöneticisi Carlos Gohn'a karşı açtığı davalar ve ana hissedarı Renault ile yaşanan gerilimler nedeniyle zorlu bir süreç atlatan Japon şirket mali tablolarını düzeltmek için kemerleri daha fazla sıkma kararı aldı.

Reuters'in isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre Mayıs ayında 4 bin 800 olarak açıklanan işten çıkarmalar iki kattan daha fazla artırılacak. Bu işlemler büyük oranda Japonya dışındaki düşük verimli fabrikalarda yapılacak.
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Renault, Nissan, Japon, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:37 
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