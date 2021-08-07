Nissan'da yaz fırsatları devam ediyor

Nissan, ağustos ayında da başta akıllı detaylarla tasarlanmış modeli Yeni Juke olmak üzere Qashqai, Navara ve X-Trail modelleri için avantajlı fiyatlar, ÖTV muafiyeti, kredi ve takas imkanları sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Nissan'ın sunduğu ağustos fırsatları arasında, farklı modellerde 12 aya varan yüzde 0 ya da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve ÖTV muafiyetleri bulunuyor.

Nissan yenilenen Juke'un Platinum, Platinum Perso, Platinum Premium olmak üzere Platinum donanım ailesinde ve Tekna modelinde ÖTV muafiyeti de olmak üzere birbirinden cazip seçenekler sunuyor. 2021 model tüm Yeni Juke'lar, 2020 model Tekna hariç diğer modellerde 100 bin TL'lik 12 ay 0,99 faizle kredi imkanı ve takas seçeneği mevcut.

Nissan'ın ağustos kampanyasında beğenilen Qashqai, X-Trail ve Navara modelleri de yüzde 0 ya da da yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuyor.

Qashqai ve X-Trail modellerimizde 100 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği bulunuyor.

Navara'da ise 2021 modeller için 60 bin TL ve 12 aylık yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı geçerli.