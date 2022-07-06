Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL - Son Dakika
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Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

06.07.2022 21:00
Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Neredeyse tüm otomobil firmaları bu hafta itibariyle yüksek bir zam geldiğini açıkladı. İşte Temmuz 2022 Nissan fiyat listesi...

Türkiye'de faaliyet gösteren neredeyse tüm otomotiv firmaları, 1 Temmuz sonrasında araç fiyatlarına zam yapmaya başladı. Bugün ise Nissan'ın binek otomobil fiyatlarında da aşılması güç dediğimiz sınırlar geçildi. İşte Nissan fiyat listesi…

Nissan güncel fiyat listesi – Temmuz 2022

Geçtiğimiz dönemde Nissan'ın en popüler SUV modelleri arasında yer alan X-Trail dönemsel olarak stok problemleri sebebiyle piyasada bulunmuyordu. Bu sorunun yaz aylarında stok yenilemesiyle birlikte hafifleyeceği söyleniyordu.

Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Fakat şu anda güncel fiyat listesini kontrol ettiğimizde bu aracın kaldırıldığını görüyoruz. Eğer yaz aylarında yapacağınız seyahat için X-Trail almayı planlıyorsanız başka alternatiflere göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Zira ne zaman stokta olacağı belirsizliğini koruyor.

Buna ek olarak, araç fiyatlarında geçtiğimiz aya benzer bir şekilde ortalama yüzde 10 ila 15 arası bir zam zam olduğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay 450 bin 900 TL'ye satılan Micra'nın giriş paketi, bu ay 500 bin TL'nin üzerine çıktı. Güncel Nissan fiyat listesi ise aşağıdaki gibi.

Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Qashqai fiyatları – Temmuz 2022

1.3 DIG-T 158PS paketler/ FiyatTemmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Tekna866 bin 800 TL764 bin 800 TL696 bin 400 TLX-Tronic CVT Tekna908 bin 900 TL802 bin 100 TL730 bin 400 TLX-Tronic CVT Designpack975 bin 300 TL859 bin 600 TL778 bin 900 TLX-Tronic CVT Skypack1 milyon 2 bin 700 TL883 bin 900 TL804 bin 800 TLX-Tronic CVT Skypack 4×41 milyon 48 bin 900 TL924 bin 900 TL841 bin 500 TLX-Tronic CVT Platinum Premium1 milyon 154 bin 200 TL1 milyon 16 bin TL911 bin 200 TLX-Tronic CVT Platinum Premium 4×41 milyon 200 bin 400 TL1 milyon 57 bin TL948 bin 300 TL

Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Juke fiyatları – Temmuz 2022

1.0 DIG-T 115PS paketler/ FiyatTemmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Tekna607 bin 400 TL529 bin 300 TL469 bin 900 TLDCT Tekna697 bin 400 TL637 bin 100 TL574 bin 400 TLDCT Platinum763 bin TL696 bin 900 TL625 bin 400 TLDCT Limited Edition773 bin 100 TL706 bin 100 TL639 bin 800 TLDCT Platinum Perso785 bin 800 TL717 bin 800 TL650 bin 400 TLDCT Platinum Premium846 bin 900 TL773 bin 600 TL690 bin 800 TL

Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL

Micra fiyatları – Haziran 2022

1.0 IG-T 92PS paketler/ FiyatTemmuz fiyatlarıHaziran fiyatlarıMayıs fiyatlarıDüz Vites Visia500 bin 800 TL450 bin 900 TL392 bin 700 TLX-Tronic CVT Visia543 bin 100 TL488 bin 900 TL450 bin 800 TLX-Tronic CVT Tekna579 bin 200 TL521 bin 400 TL480 bin 700 TL

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nissan'dan devasa zam! Tam 150 bin TL - Son Dakika
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