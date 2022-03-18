Nissan'dan firari eski başkan Ghosn'un sağ kolu Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık dava - Son Dakika
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Nissan'dan firari eski başkan Ghosn'un sağ kolu Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık dava

18.03.2022 16:44
Nissan'dan firari eski başkan Ghosn'un sağ kolu Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık dava

Japon otomotiv devi Nissan'ın, şirketin yolsuzlukla suçlanan eski firari başkanı Carlos Ghosn'a yardım ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ghosn'un sağ kolu Greg Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Japon otomotiv devi Nissan'ın, şirketin yolsuzlukla suçlanan eski firari başkanı Carlos Ghosn'a yardım ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ghosn'un sağ kolu Greg Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn'un sağ kolu olarak bilinen ve geçtiğimiz hafta Ghosn'un odağında yer aldığı yolsuzluklarda dahli bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Greg Kelly ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Japon basınında yer alan haberlere göre otomotiv devi Nissan'ın temsilci direktörü olarak Ghosn'un sağ kolu olan Amerikalı avukat Kelly'ye karşı Yokohama Bölge Mahkemesi'nde 11.7 milyon dolarlık tazminat davası açtığı ifade edildi.

Karar çıkmıştı

Greg Kelly'nin yargılandığı davanın Tokyo Bölge Mahkemesi'nde 3 Mart'ta yapılan duruşmasında Kelly, Ghosn'un kazancını eksik göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 2017 mali yılında Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunan Kelly 2010-2016 mali yılları için yöneltilen aynı suçlamadan ise beraat etmişti. Kelly'nin 6 aylık cezası 3 yıl süreyle ertelenirken, Japon otomotiv devi Nissan' a da Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal suçundan 1.7 milyon dolar para cezası verilmişti.

Savcılar itiraz etmişti

Son olarak Japon savcılar 16 Mart'ta Kelly'ye verilen 3 yıl ertelemeli 6 aylık hapis cezasına itiraz etmişti. Savcılar, daha önce Ghosn'un Mart 2018'e kadar 8 yıl boyunca aldığı maaşı yaklaşık 76 milyon dolar düşük göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle Kelly için 2 yıl hapis cezası istemişti.

Firari dünyayı şoke etmişti

Japonya'da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra "ağırlaştırılmış güven ihlali" ve "gelirini eksik bildirme" suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Daha sonra Japonya'dan firar eden Ghosn, Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak adlandıran Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu öne sürmüştü.

Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluk soruşturması kapsamında Kasım 2018'de bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan ve daha sonra kefaletle serbest bırakılan Kelly ise yargılama sürecinde Ghosn'un maaşının ayrıntılarını bilmediğini iddia etmişti. - TOKYO

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Japonya, Lübnan, Nissan, Japon, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nissan'dan firari eski başkan Ghosn'un sağ kolu Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık dava - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nissan'dan firari eski başkan Ghosn'un sağ kolu Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık dava - Son Dakika
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